Plintron übersteigt 75 Millionen MVNO-Kunden

Singapur (ots/PRNewswire) - Plintron, ein globaler Marktführer in Sachen Cloud-Kommunikationslösungen für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber (MVNO; Mobile Virtual Network Operator), teilte heute mit, dass seine Kundenbasis die 75 Millionen-Grenze überstiegen hat. Plintron ist der weltweit größte Mobile Virtual Network Enabler/Aggregator (MVNE/MVNA) über mehrere Länder hinweg und ermöglicht es MVNOs, Mobilitätslösungen für Kunden auf der ganzen Welt anzubieten.

Plintron ist das am schnellsten wachsende MVNE/A-Unternehmen, was durch die bemerkenswerte Erweiterung der Kundenbasis, die im Oktober letzten Jahres noch 50 Millionen zählte, belegt wird.

Der Mitbegründer und Vorsitzende von Plintron, Mohan Kumar Sundaram, kommentierte dieses Ereignis wie folgt: "Dieses rapide Wachstum ist ein Zeugnis der Qualität unseres Angebots und der Tiefe unserer Beziehungen mit den MVNOs. Wir haben wieder einmal unsere Leidenschaft bewiesen, moderne Lösungen anzubieten, die unsere Partner erfolgreich machen."

"Mit unseren bewährten Fähigkeiten haben wir unseren Schwerpunkt auf APAC und Lateinamerika erweitert. Das neueste Mitglied des VNO-Regimes, Indien, verfügt über eine 37 Milliarden US-Dollar schwere Telekommunikationsindustrie und ist für uns ein Schlüsselmarkt", fügte Subhashree Radhakrishnan, Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender, hinzu.

Plintron ist ein Goldsponsor des MVNO Asia Congress, der vom 18. - 19. Oktober 2016 im Novotel Singapore Clarke Quay, Singapur, stattfindet. Globale MVNOs und aufstrebende MVNOs sind herzlich dazu eingeladen, Plintron einen Besuch abzustatten oder per E-Mail unter marketing@plintron.com zu kontaktieren, um zu besprechen, wie das Unternehmen den Erfolg seiner Partner antreiben kann.

Über Plintron:

Plintron ist ein global Marktführer in Sachen Cloud-Kommunikationslösungen und bietet die umfassendsten Markteinführungen für MNOs, MVNOs und Firmen der Telekommunikationsindustrie. Nach acht Jahren rapiden Wachstums nimmt Plintron eine Führungsposition in der Topographie der Telekommunikationsindustrie ein. Das Unternehmen verfügt über die größte globale Präsenz in seinem Geschäftsbereich und setzt sein länderübergreifendes Netzwerk wirksam ein, um immer einen Schritt voraus zu bleiben.

Die wichtigsten Faktoren für diesen globalen Erfolg sind das Engagement für Spitzenleistungen, Kundenorientierung, ein Schwerpunkt auf die Qualität, Flexibilität und die Eigentümerschaft. Das Unternehmen strebt stets danach, den bestehenden Wert zu verbessern und neue und innovative Lösungen zu entwickeln.

Plintron beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 21 Ländern tätig. Das Unternehmen beherbergt das 24x7 Global Technology Delivery Centre in Indien. Weitere regionale Geschäfts- und Support-Büros befinden sich in London (UK), Sydney (Australien) und Seattle (USA), mit Erweiterungsplänen für Asien und Lateinamerika.

