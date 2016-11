Die Top 10 der Luftbildaufnahmen weltweit

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Eine Präsentation der besten Werke des SkyPixel Fotowettbewerb 2016

Die weltweit größte Community für Luftbildfotografie, SkyPixel (http://www.skypixel.com/), hat heute die Nominierungen der besten Luftbilder von professionellen Fotografen und Drohnen-Enthusiasten aus aller Welt bekannt gegeben. Die nominierten zehn Bilder gehören zu den besten Aufnahmen, die bisher für den SkyPixel Fotowettbewerb 2016 (http://www.skypixel.com/events/photocontest2016) eingeschickt wurden.

Der SkyPixel Wettbewerb 2016 nimmt nach wie vor Einsendungen entgegen und endet am 30. Dezember 2016. Fotografen jeglicher Art von Flugplattformen sind willkommen an dem Wettbewerb teilzunehmen und beliebig viele Bilder einzusenden. Teilnehmer können sich entscheiden in der Kategorie der Enthusiasten oder der Profis teilzunehmen. Der Wettbewerb findet in Partnerschaft mit der TIME, Condé Nast Traveler und Fstoppers statt, welche hoch angesehene Juroren und Experten zur Verfügung stellen, um die Einsendungen zu bewerten. Um dem Wettbewerb beizutreten, besuchen Sie bitte (https://www.skypixel.com/events/photocontest2016)www.skypixel.com/events/photocontest2016

Der SkyPixel Fotowettbewerb 2016 wird von DJI (http://www.dji.com/), Epson (http://www.epson.com/),Adobe (http://www.adobe.com/), Insta360 (http://www.insta360.com/) und Ctrip (http://www.ctrip.com/) gesponsert. Der Hauptpreis hat einen Gesamtwert von 5500 USD und beinhaltet den erst kürzlich enthüllten Inspire 2, den Mavic Pro und ein Paar Epson Moverio BT-300 Smart Glasses. Weitere grandiose Preise enthalten den DJI Phantom 4 Pro, einen Osmo, Osmo+, Osmo Mobile und den Bildband Überirdisch: Die Schönheit der Welt in Drohnenfotografie.

Der SkyPixel Fotowettbewerb 2016 nimmt an den Feierlichkeiten zu dem zehnjährigen Jubiläum von DJI teil, um die Höhepunkte der Luftbildfotografie zu feiern, welche die Luftbildtechnik durch DJI ermöglicht. Ziel ist es, der Welt zu zeigen warum die Luftbildfotografie die nächste Evolutionsstufe der Fotografie ist und den neuesten Talenten eine Bühne zu geben.

Hinweis: Medienvertreten, die gerne einige der Bilder verwenden möchten, können dies unter Benennung des Fotografen und einem Link zum ursprünglichen Bild, oder zu www.skypixel.com tun.

1. Die nie endende Weg nach Transylvanien, von Calin Stan - The Drone.ro Die wahre Schönheit und windige Natur von Cheia (DN1A), eine Straße in Rumänien welche dich nach Transylvanien führt, die nur die Luftbilder abgebildet werden kann. https://www.skypixel.com/photos/infinite-road-to-transylvania-1

2. Schiffswrack bei L'Agulhas, von Dirke Heydenrych Ein dramatisch schöner Sonnenuntergang ist der perfekte Hintergrund für ein Schiffswrack am Kap L'Algulhas in Südafrika https://www.skypixel.com/photos/ship-wreck-at-l-agulhas

3. Dronie von Manish Mamtani Eine Brücke in New Hampshire ganz in Schnee gehüllt, war die perfekte Gelegenheit für Manish Mamtani und seine Frau, beide in heller Kleidung, um einen besonders kontrastierenden "Dronie" (Selfie von einer Drohne) gegen die monotone weiße Winterlandschaft aufzunehmen. https://www.skypixel.com/photos/dronie-c3ee5836-fcf0-4835-a4bf-c5168e 33e3bf

4. von 225158586 Reisterrassen werden oft mit Bali assoziiert, aber dieses menschengemachte Phänomen ist überall in Asien zu bestaunen, wie Nutzer 225158586 eindrucksvoll durch seine einzigartigen Aufnahmen aus Fujian zeigt. https://www.skypixel.com/photos/ed888842-9de9-4297-9b9e-ab7b9f72e689

5. Ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, von Salim Madjd Ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkriegt wird außerhalb des Belarusian Great Patriotic War Museum ausgestellt, komplett in Schnee gehüllt, aufgenommen während der "Blue Hour" jedes Morgens. https://www.skypixel.com/photos/dji_0520_w4v_skypix-jpg

6. Felder-Dreieck, von Eddie Oosthuizen Feldbewässerung und Landwirtschaft können visuell wirklich faszinierend sein, wie hier eindrucksvoll durch den kreisförmigen Anbau, drei Feldern und effizienter Bewässerung bewiesen wurde. https://www.skypixel.com/photos/dji_0326-hdr-jpg

7. Barskog, von Atle Goutbeek Die Sonne und der Schnee formen einen wunderschönen Kontrast zum winterlichen Wald https://www.skypixel.com/photos/barskog

8. Nachtlichter, von jeff Eine private Superyacht ankert in der Dunkelheit, während die Lichter das Wasser erhellen https://www.skypixel.com/photos/night-lights-cdeaad6c-bd20-4d41-8f17- dc741403c4c8

9. Winter, von Tomasz Walczack Eine Straße schneidet durch die harsche Trostlosigkeit eines winterlichen Waldes. https://www.skypixel.com/photos/winter-0e7080d6-96f4-429b-8a49-81924a d726c2

10. Kamel, von ABBAS RASTEGAR Kamele werfen einen langen Schatten in der Sonne der Wüste, während der Trek seinen Weg zum Wasser sucht https://www.skypixel.com/photos/camel-bdd40a7c-265c-4c2b-924a-e285db2 060ce

Über SkyPixel:

SkyPixel wurde im Jahr 2014 gegründet und wurde schnell zur weltweit führenden online Community für Luftbildfotografen und Videografen. Heute weist die Plattform bereits mehr als eine Million registrierte Benutzer und tausende Luftbildaufnahmen auf, die täglich von Nutzern weltweit hochgeladen werden.Herausragende Werke erhielten über eine Million Views. Der größe Luftbildfotografie-Wettbewerb der Welt wurde im Jahr 2015 von SkyPixel durchgeführt und erhielt über 11,000 Einsendungen aus 146 Ländern. Zusätzlich unterstützt SkyPixel das Wachstum der Luftbild-Community und auf der Ausbildungs-Sektion von SkyPixel geben Luftbild-Experten praktische Tipps. So kann jeder Pilot lernen, wie man im Handumdrehen ein atemberaubendes Luftbild erstellen kann. www.skypixel.com

