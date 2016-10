DJI und Datumate schließen Geschäftspartnerschaft zur Bereitstellung einer Lösung für Standortgutachten

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Software und App vereinfachen und automatisieren Vermessung, Infrastrukturkartierung und Inspektion

DJI (http://www.dji.com/) und Datumate (http://www.datumate.com/) bieten jetzt ein Paket mit Drohne, Software und App an, mit dem sich Standortgutachten vollständig automatisieren und beschleunigen lassen.

Die auf professionelle Vermessungsarbeiten zugeschnittene Lösung für Standortgutachten von DJI-Datumate vereinfacht die Vermessungs- und Kartierungsprozesse, während sie gleichzeitig eine hervorragende Präzision bewahrt. Das in Shenzhen ansässige Unternehmen DJI ist Weltmarktführer im Bereich der Luftbildfotografie. Datumate aus Israel ist ein führendes Unternehmen im Bereich automatisierte "Field-to-Plan"-Vermessungslösungen.

Die DJI-Datumate-Lösung für Standortgutachten ist ein umfassendes und professionelles Paket aus Bilderfassungs- und Kartografie-Tools, das Vermessungs-, Bau-, Inspektions- und Infrastrukturunternehmen dabei unterstützt, schnell ein Arbeitsmodell, eine Standortvisualisierung, Analysen und einen Plan zu erstellen. Die Lösung umfasst "Triple D"-Bündel, die aus einer DJI-Drohne, einer DatuFly(TM)-Tablet-App für eine automatisierte und beschleunigte Luftbilderfassung sowie einer DatuGram(TM)-3D-Photogrammetrie-Software bestehen, die Luft- und Bodenbilder in hochpräzise georeferenzierte 2D-Landkarten und 3D-Modelle verwandeln.

"Neue gesetzliche Regelungen zu Drohnen beschleunigen die Akzeptanz von Drohnen in den verschiedensten Anwendungsbereichen in Verbindung mit Vermessungsgutachten", erläuterte Paul Xu, Director of Enterprise Solutions bei DJI. "Wir sind der Meinung, dass die DJI-Datumate-Lösungen für Standortgutachten eine professionelle und kostengünstige, umfassende Lösung für die Märkte Vermessung, Infrastrukturkartierung und Inspektion bieten."

Auf Basis der Best-Practice-Anforderungen für die DatuGram(TM)-3D-Photogrammetrie generiert die DatuFly(TM)-Software einen Flug- und Bildaufnahmeplan für die DJI-Drohne und sichert so eine gutachtengerechte Präzision, höchste Qualität und rasche Ergebnisse.

"Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit DJI zur Automatisierung und Digitalisierung des gesamten "Field-to-Plan"-Prozesses. Unsere gemeinsame Lösung bringt Standortvisualisierung und Analysen schnell ins Büro und gewährleistet gleichzeitig eine mühelose und sichere Feld- wie Büroarbeit," sagte Tal Meirzon, CEO von Datumate. "Die DJI-Datumate-Lösungen für Standortgutachten stellen einen bedeutenden Schritt nach vorn in den Bereichen professionelle Gutachten, Bauinfrastrukturkartierung und Grundstücksinspektion dar."

Die DJI-Datumate-Lösungen für Standortgutachten sind weltweit im DJI-Online-Store (http://store.dji.com/) sowie über DJI- und Datumate-Fachhändler erhältlich.

