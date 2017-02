DGAP-News: MITTELSTAND IM FOKUS: ADCURAM SCHLIESST 2016 SEHR ERFOLGREICH AB UND STARTET 2017 MIT NEUEM BÜRO IN WIEN

DGAP-News: ADCURAM Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MITTELSTAND IM FOKUS: ADCURAM SCHLIESST 2016 SEHR ERFOLGREICH AB UND STARTET 2017 MIT NEUEM BÜRO IN WIEN 02.02.2017 / 10:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- München, 02. Februar 2017 - Die Münchener Industrieholding ADCURAM Group AG blickt auf ein überaus positives Geschäftsjahr 2016 zurück und hat sich für 2017 weiteres Wachstum vorgenommen. ADCURAM will im neuen Jahr den Fokus neben Konzernabspaltungen noch stärker auf den Mittelstand in der DACH-Region legen. "Viele mittelständische Unternehmen stehen durch Markt- und Technologieveränderungen vor anspruchsvollen Situationen oder generationsbedingt vor der Frage nach der geeigneten Nachfolge. Mit unserer hohen operativen Expertise, der langfristigen Sicht und Kapitalstärke ist ADCURAM der ideale Partner", sagt Philipp Gusinde, der im Oktober 2016 das Vorstandsteam von ADCURAM ergänzt hat. "Wir wollen vor allem industriell geprägte Mittelständler mit guter Substanz bei weiterem Wachstum und nachhaltiger Wertsteigerung unterstützen. Wir stehen dafür, Lebenswerke mit Verantwortung fortzuführen." Fünf erfolgreiche Transaktionen in 2016 Mit dem Erwerb des LuxusküchenherstellersPoggenpohlendete ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 für ADCURAM. Neben Poggenpohl konnte die Gruppe im Rahmen einer Nachfolgeregelung zuvor bereits 90 Prozent der Anteile an derVitrulan-Gruppe übernehmen, einem der führenden Hersteller technischer Textilien. Zudem gab es drei Exits: Die langjährige BeteiligungHenneckeging nach fast neun Jahren an den Schweizer Finanzinvestor Capvis - den Polyurethan-Maschinenhersteller hatte ADCURAM 2008 von BAYER erworben und zu einem weltweit erfolgreichen Mittelständler entwickelt. Veräußert wurden auch alle Anteile derCitrique BelgeNV. Der belgische Zitronensäure-Produzent hatte in den vergangenen Jahren mit ADCURAM eine ehrgeizige Wachstumsstrategie umsetzen können. Im Zuge der strategischen Entscheidung, sich im Bereich Fenster- und Haustürenhersteller auf die Premium-Marke Bayerwald zu konzentrieren, verkaufte ADCURAM zudem dieHocoan eine Investorengruppe. "Wir sind mit dem Transaktionsjahr 2016 sehr zufrieden. Zusammen mit der Rekapitalisierung unserer Fertighaus-Gruppe haben wir unsere Ziele in 2016 vollständig erreicht", so ADCURAM-Vorstand Armin Bire. Um gleich zu Jahresbeginn ein deutliches Zeichen für weiteres Wachstum zu setzen, hat ADCURAM einen weiteren Standort eröffnet - von Wien aus werden künftig Beteiligungsmöglichkeiten im wichtigen österreichischen Markt noch lokaler identifiziert. ÜBER ADCURAM ADCURAM ist eine Industriegruppe in Privatbesitz. ADCURAM erwirbt Unternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltig weiter. Für das künftige Wachstum der Gruppe stehen der kapitalstarken Industrieholding insgesamt 300 Millionen Euro für Akquisitionen zur Verfügung. Mithilfe des eigenen 50-köpfigen Expertenteams entwickelt die Industrieholding die Beteiligungen strategisch und operativ weiter. Gemeinsam erwirtschaftet die Gruppe mit sechs Beteiligungen und über 2.500 Mitarbeitern weltweit knapp 500 Millionen Euro Umsatz (2016). ADCURAM versteht sich als unternehmerischer Investor in anspruchsvollen Situationen. ADCURAM investiert in Nachfolgeregelungen und Konzernabspaltungen und ist pragmatischer Partner für Mittelstand und Konzerne. www.adcuram.com Pressekontakt: IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH Ira Wülfing / Florian Bergmann Ohmstraße 1 D-80802 München Telefon +49. 89. 2000 30-30 E-Mailadcuram@wuelfing-kommunikation.de www.wuelfing-kommunikation.de ADCURAM Group AG Public Relations Ina Rottmüller Telefon +49 89 20 20 95 90 Mobil +49 176 12 00 20 63 E-Mail ina.rottmueller@adcuram.de www.adcuram.de/pressebereich -------------------------------------------------------------------------------- 02.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 541267 02.02.2017