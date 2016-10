SIRVA gibt Start von Traveler360 bekannt

Chicago (ots/PRNewswire) - Innovatives Angebot bietet Komplettlösung für das Management von geschäftlich bedingter häufiger Reiseaktivität

SIRVA, Inc., ein branchenführender Anbieter von Relocation- und Umzugsdienstleistungen, hat heute den Start von Traveler360 bekanntgegeben, seine umfassende Lösung für die Identifizierung, Nachverfolgung und Verwaltung von Risiken, die mit geschäftlich bedingter häufiger Reiseaktivität verbunden sind.

Traveler360 wurde geschaffen, um neuen Wert für den Markt der mobilen Talente bereitzustellen. Mit den ständig wachsenden geschäftlichen Möglichkeiten und Aufgaben und den Chancen und Herausforderungen im Bereich Talent gibt es eine ständig steigende Zahl von Mitarbeitern, die häufiger über Grenzen hinweg oder von Staat zu Staat pendeln und eine stetig größer werdende Population von Geschäftsreisenden im weiteren Sinne bilden. Immer mehr Personalabteilungen sind in zunehmenden Maße nicht ausreichend ausgestattet, die Komplexität der Aufgaben zu handhaben, der mit der Verwaltung dieser geschäftlich Reisenden verbunden sind; dies vor allem, wenn es um Risikomanagement geht. Traveler360 bietet Unternehmen die Möglichkeit, die steigenden Herausforderungen in Bezug auf die Einhaltung der Richtlinien, die mit erweiterten geschäftlichen Reisen einhergehen, nachzuverfolgen und zu verwalten.

"Die Unternehmen definieren nach wie vor Relocation-Programme neu, um Business-Anforderungen gerecht zu werden und höhere Flexibilität für die Mitarbeiter zu bieten", sagte George Parr, Chief Marketing Officer bei SIRVA. "Der Anstieg im Bereich der erweiterten geschäftlichen Reisetätigkeit, gekoppelt mit einem sich ändernden regulatorischen Umfeld, hat zu verstärkter Kontrolle hinsichtlich Einhaltung der Steuervorschriften und Einreisebestimmungen geführt, was sich zu einer Belastung für die Unternehmen und für die Verlagerung von Mitarbeitern gleichermaßen auswächst".

Mit Traveler360 können Unternehmen nun die Risikogruppe der Geschäftsreisenden identifizieren, nachverfolgen und verwalten. Die Lösung ist einzigartig, da sie sich nicht nur auf Technologie beschränkt, sondern das gesamte Service-Spektrum umfasst, das oft für im weiteren Sinne geschäftlich Reisende herangezogen werden muss, einschließlich Richtlinien, Prozessdesign und Implementierung. Die Lösung rüstet Unternehmen mit folgenden Tools und Ressourcen aus:

- Benutzerdefinierte Reports und Benachrichtigungen, um Reiserisiken zu identifizieren und nachzuverfolgen - Hilfe zu fundierten Geschäftsentscheidungen, um potenzielle Geldbußen und Betriebsstörungen zu vermeiden - Entwicklung entsprechender Reiserichtlinien zur Verwaltung der erweiterten geschäftlichen Reisetätigkeit - Robuste Oberfläche, mit der Mitarbeiter ihre Reiseaktivität und Schwellenwerte überwachen können

"Als weltweit führendes Unternehmen in der Mobilitätsindustrie stellen wir nicht nur Technologie-Software bereit, sondern auch die Beratungsdienstleistungen, die erforderlich sind, um die Richtlinien und Prozesse aufzubauen und zu pflegen, die das Rückgrat eines konformen und effizienten Mobilitätsprogramms bilden", fügte Taryn Kramer an, Vice President des Bereichs Global Consulting. "Traveler360 nutzt unsere tiefgreifende, globale Fachkompetenz im Bereich Mobilität, um die Komplexität zu minimieren und ermöglicht es Unternehmen, geschäftlich Reisende nahtlos in ihre aktuellen Programme zu integrieren".

Informationen zu SIRVA, Inc.

SIRVA bietet kundenspezifische Relocation- und Umzugsdienstleistungen an, die alle Anforderungen von Kunden und deren Mitarbeitenden in höchster Qualität und so effizient wie nur möglich erfüllen, wo immer sie ihre Geschäfte abwickeln. SIRVA verfügt über ein umfassendes Portfolio an Mobilitätsdienstleistungen in 170 Ländern und bietet durchgehende Lösungen an, die Kunden und ihren Mitarbeitenden ein besseres Mobilitätserlebnis bieten.

ZU den bekannten und unverwechselbaren Marken von SIRVA zählen Allied (https://www.allied.com/), northAmerican (https://www.northamerican.com/), SMARTBOX (http://www.smartboxmovingandstorage.com/home) und Allied Pickfords (http://www.alliedpickfords.com/). Weitere Informationen finden Sie unter www.sirva.com.

