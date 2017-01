DGAP-News: PSI Incontrol mit deutlicher Auftragsbelebung im Dezember

DGAP-News: PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie / Schlagwort(e): Auftragseingänge PSI Incontrol mit deutlicher Auftragsbelebung im Dezember 19.01.2017 / 10:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- PSI Incontrol mit deutlicher Auftragsbelebung im Dezember Höchster Auftragseingang in einem Monat seit mehr als fünf Jahren Das Malaysische PSI-Tochterunternehmen PSI Incontrol Sdn Bhd hat im Dezember 2016 einen sehr starken Auftragseingang von fast 7,5 Millionen Euro erzielt und damit nun doch bis auf 13 % den ursprünglichen Jahresplan erreicht. Das ist für PSI Incontrol der höchste Auftragseingang innerhalb eines Monats seit dem April 2011. Nach außerplanmäßiger Strukturanpassung im Sommer von 240 auf 210 Mitarbeiter und deutlich stärkerer Orientierung am Kerngeschäft ist die Grundlage für ein besseres Jahr 2017 gelegt. Unter den Aufträgen sind mehrere große Aufträge regionaler Bestandskunden aus dem Bereich Energieversorgung. Der im derzeit volkswirtschaftlich anspruchsvollen Marktumfeld erzielte hohe Auftragseingang ist ein positives Signal für die weitere Entwicklung des PSI-Geschäfts in Südostasien im Jahr 2017. Zu den Kunden der PSI Incontrol zählen unter anderem die nationalen Energieversorgungsunternehmen in Malaysia, Thailand und Brunei. Generell spürt der PSI Konzern eine Nachfragebelebung durch die erholten Rohstoffpreise und vorteilhaften Wechselkurse. DiePSI AGentwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Energienetze, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt 1.650 Mitarbeiter weltweit.www.psi.de PSI AG Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Tel. +49 30 2801-2727 Fax +49 30 2801-1000 E-Mail: KPierschke@psi.de -------------------------------------------------------------------------------- 19.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2801-0 Fax: +49 (0)30 2801-1000 E-Mail: ir@psi.de Internet: www.psi.de ISIN: DE000A0Z1JH9 WKN: A0Z1JH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 537647 19.01.2017