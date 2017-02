Hamburg (ots) - Die ersten Wochen der Amtszeit des US Präsidenten Donald Trump verliefen genauso turbulent, wie viele das im Voraus befürchtet hatten. Kaum ein Tag ohne Tweet, Dekrete aus der Hüfte, verprellte Gesprächspartner, alternative Fakten. Und wer die Hoffnung hegen sollte, der POTUS werde bereits vor Ende seiner Amtszeit über irgendeinen Skandal stolpern und abgesetzt werden, der kann ab sofort auch darauf wetten.

Denn unter www.betsafe.com/de lautet die Wette wie folgt:

Wird Donald Trump die vollen vier Jahre seiner Amtszeit als US Präsident erfüllen?

Die Quote für JA liegt bei 1.65. Die Quote für NEIN liegt bei 2.10.

Das heißt, die Buchmacher erwarten eher, dass Trump die vollen vier Jahre im Amt übersteht, ohne vorher abgesetzt zu werden oder das Amt aus anderweitigen Gründen nicht zu Ende führen zu können.

Direkt zur Amtszeit-Wette geht es unter folgendem Link:

http://bit.ly/2jSIlNL

Und für die Präsidentschaftswahlen 2020 bieten die Buchmacher unter http://bit.ly/2lfm4Xi schon heute jede Menge Quoten auf illustre Nachfolger an. Von Michelle Obama (Quote 11.00) über "House of Cards"-Präsident Kevin Spacey (100.00) bis zu Kobe Bryant (500.00) ist alles vertreten, was Rang und Namen hat in den USA. Nur Lady Gaga fehlt. Und die niedrigste Quote (2.50) aller möglichen Trump-Nachfolger hat Donald Trump selbst.

