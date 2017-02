DGAP-News: FCR Immobilien AG verkauft Nahversorger in Dortmund

DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf FCR Immobilien AG verkauft Nahversorger in Dortmund 02.02.2017 / 09:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- FCR Immobilien AG verkauft Nahversorger in Dortmund Immobilien-Spezialist für Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland mit gewinnbringender Transaktion München, 02.02.2017: Im Rahmen ihrer dynamischen und renditeorientierten Transaktionsstrategie veräußert die FCR Immobilien AG einen Nahversorger in Dortmund an eine Vermögensverwaltung in Berlin. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Aufgrund äußerst erfolgreicher Asset Management-Aktivitäten und Mietvertragsverlängerungen konnte die FCR Immobilien AG durch den Verkauf einen mittleren sechsstelligen Gewinn realisieren. Bei dem Nahversorger in Dortmund handelt es sich um ein 2004 erbautes Objekt, das sich seit Ende 2014 im Bestand der FCR Immobilien AG befand. Die Grundstücksfläche der Immobilie, die sich auf dem Gelände des ehemaligen Steinkohlebergwerks "Zeche Wiendahlbank" befindet, umfasst 6.296 m², die Gewerbefläche beläuft sich auf 1.297 m². Langfristiger Mieter ist die Netto Marken-Discount AG & Co. KG. Das Tochterunternehmen der Edeka Zentrale AG & Co. KG ist der drittgrößte Lebensmitteldiscounter in Deutschland. Über die FCR Immobilien AG Die in München ansässige FCR Immobilien AG ist eine hochspezialisierte Gewerbe-Immobilien-Holding und betreibt im Kerngeschäft das Halten und die Optimierung von Einkaufs- und Fachmarktzentren, die an aussichtsreichen Sekundärstandorten ein überdurchschnittliches Wertschöpfungs- und Renditepotenzial bieten. Im Rahmen einer Zweisäulen-Strategie konzentriert sich der von Falk Raudies gegründete und als Vorstand / CEO geführte Handelsimmobilien-Spezialist auf aktives Asset Management und den Verkauf von optimierten Bestandsimmobilien. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus 21 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 90.000 m². Zu den Kunden gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR Immobilien AG ist weiter auf Wachstumskurs und plant die kontinuierliche Akquisition neuer attraktiver Objekte. Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Pressekontakt Ulf Wallisch Senior Director Investments & Corporate Communications FCR Immobilien AG Bavariaring 24 D-80336 München www.fcr-immobilien.de Telefon +49 89 2000 511 81 Fax +49 89 2000 511 98 E-Mail u.wallisch@fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München -------------------------------------------------------------------------------- 02.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 541229 02.02.2017