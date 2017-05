ET Energy gibt in GB 26 MWp an Solarprojekten in Auftrag

München (ots/PRNewswire) - ET Energy, ein globaler führender Entwickler und Betreiber von sauberer Energie, kündigt an, im Auftrag der von Octopus Energy Investments verwalteten Fonds in Großbritannien sechs Solarenergieprojekte gebaut zu haben, die sich insgesamt auf 26 MWp belaufen. Die Anlagen, die schlüsselfertig gebaut wurden, wurden alle erfolgreich fertiggestellt und produzieren seit dem 31. März 2017 Energie und halten somit den Termin ein, für Zertifikate für Strom aus erneuerbaren Energien (1.2 Renewable Obligation Certificates - ROC) in Frage zu kommen.

ET Energy erwarb die Entwicklungsrechte für diese Projekte im Verlauf von 2016 und verkaufte sie Ende des Jahres an von Octopus Energy Investments verwaltete Fonds. Ein Turnkey-EPC-Projekt wurde von ET Solutions, eine Tochtergesellschaft von ET Energy, umgesetzt. Die sechs Projekte - alle PV-Freiflächenanlagen - befinden sich an verschiedenen Standorten in ganz England, Wales und Schottland.

Eines der Projektpakete wurde auf einer stillgelegten Mülldeponie in Wales errichtet, was für ET Energy zusätzliche Design-, technische Planungs- und Konstruktionsherausforderungen bereitete, die jedoch erfolgreich gemeistert wurden.

Dennis She, President und CEO von ET Energy, sagte: "Mit diesen sechs Solarprojekten in Großbritannien haben wir erneut gezeigt, dass wir in der Lage sind, hochwertige, investitionswürdige Solarprojekt-Anlagen zu liefern. Sie repräsentieren ein weiteres Beispiel für unsere Ausführungsmöglichkeiten sowie den Erfolg unseres Übergangs zum Downstream-Segment des Marktes."

Matt Setchell, Leiter von Octopus Energy Investments, kommentierte: "Die 1.2 ROC-Zuschussklippe machte dieses Projekt zu einer Herausforderung. Wie immer sorgte die März-Frist für Druck mit den Baufahrplänen. Unsere Erfahrung im Solarbereich erwies sich gemeinsam mit ET Energys Entwicklungs- und Konstruktionsfähigkeiten als eine erfolgreiche Kombination. Wir freuen uns, diese Projekte unseren kontinuierlich wachsenden Aktivitäten im Bereich saubere Energie hinzufügen zu können."

Informationen zu Octopus Energy Investments

Octopus Energy Investments ist Teil der Octopus Group, die das Leben von Millionen von Menschen durch eine Umgestaltung der Industrien, in denen wir tätig sind, verbessern möchte. Im Verlauf der letzten sechs Jahre hat Octopus Energy Investments über zwei Milliarden GBP an neuen Förderungsmitteln für saubere Energieanlagen von Solar-, Wind-, Gasreservekraftwerken, anaerober Gärung, Deponiegas und Biomasse verwaltet, die sich hauptsächlich in Großbritannien, aber auch in Frankreich und Italien befinden. Octopus baut diesen Geschäftsbereich weiterhin aus.

Informationen zu ET Energy

ET Energy ist ein global führender Entwickler und Betreiber von sauberer Energie. Mit innovativen Solartechnologien und maßgeschneiderten Finanzlösungen bietet ET Energy professionelle Lösungen über den gesamten Lebenszyklus von Solarenergieanlagen hinweg, einschließlich Entwicklung, Finanzierung, technische Planung, Beschaffung, Konstruktion sowie Betrieb und Wartung. Wenn Sie mehr über ET Energy erfahren möchten, besuchen Sie bitte http://www.etsolar.com.

Bitte wenden Sie sich für weitere Details an: Eric Zhang Tel.: +86 25 8689 8098 Durchw. 9011/+86 136 4518 8386 Fax: +86 25 8689 8097 E-Mail: eric.zhang@etsolar.com / pr@etsolar.com

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/508293/ET_Energy_Projects_UK.jpg

Original-Content von: ET Solar Group, übermittelt durch news aktuell