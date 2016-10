Berlin (ots) - Kreative, kundenorientierte und innovative Marken spielen im Leben der Menschen eine wichtige Rolle und bestimmen in entscheidendem Maße ihr Konsumverhalten. So meinen immerhin 64 Prozent der Bundesbürger, dass es relevante Marken gäbe, die für ihren Alltag unverzichtbar seien und ohne die sie nicht leben wollten. Und 73 Prozent der Bundesbürger empfinden, dass sie den für sie relevanten Marken und ihren Versprechen mehr vertrauten, als solchen Marken, die in ihrem Leben keine Rolle spielten. Das sind zentrale Ergebnisse einer Online-Umfrage der weltweit tätigen Markenberatung Prophet zum Thema "Welche Bedeutung haben Marken in Ihrem Leben?", zu der im Oktober dieses Jahres 1.000 Erwachsene in Deutschland repräsentativ befragt wurden.

Für viele Bundesbürger sind relevante Marken offenbar ein fester Bestandteil ihres Lebens. So meinen 64 Prozent der Interviewten, dass relevante Marken sie inspirierten und sie sehr genau verfolgten, welche neuen Angebote diese Marken entwickeln und auf den Markt bringen. 76 Prozent der Bundesbürger sind sogar bereit, neue Angebote der Marke ihres Vertrauens quasi blind zu kaufen, weil sie sicher seien, dass sie nicht enttäuscht würden.

"Markenrelevanz schafft Wachstumschancen, weil sie die Neugier des Kunden anregt und ihn aufgeschlossener macht. So ist der Kunde stets gespannt, was sich die von ihm geliebte Marke wohl als nächstes einfallen lässt", bewertet der Berliner Prophet-Partner Tobias Bärschneider die Ergebnisse der Umfrage: "Die Gewinner im Kampf um den Kunden sind die Marken, die im Leben der Menschen präsent sind und ihnen jederzeit einen Nutzen stiften".

Die weltweit tätige Unternehmensberatung Prophet veröffentlicht Anfang November die Ergebnisse des "Prophet Brand Relevance Index", dem ersten Markenranking, das die Markenrelevanz aus Konsumentensicht beurteilt. Dazu wurden in Deutschland mehr als 10.000 Verbraucher zu über 250 Marken befragt, die 95+ % der Haushaltsausgaben repräsentieren.

Unter folgendem Link finden Sie einen exklusiven Beitrag zum Thema Markenrelevanz sowie die Umfrageergebnisse aus Deutschland zum Thema "Welche Bedeutung haben Marken in Ihrem Leben?"

http://ots.de/HZjL6

Über Prophet (www.prophet.com)

Prophet ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung mit Büros u.a. in Berlin, London, Zürich, Hongkong, San Francisco und New York. Mit mehr als 350 Beratern unterstützt Prophet Unternehmen wie BMW, Cisco, Deutsche Bank, Ebay, Eon, Electrolux, GE, Johnson & Johnson, McDonald's, Visa, oder Zurich Financial bei der Entwicklung von Wachstumsstrategien, der Innovation ihrer Geschäftsmodelle, der Weiterentwicklung ihrer Markenstrategien sowie der Transformation ihres Marketings. Dazu vereint Prophet Kompetenzen in den Bereichen Insights, Analytics, Innovation, Digitalisierung, Marke, Marketing und Design zu interdisziplinären Lösungen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Prophet, übermittelt durch news aktuell