Genomics-online: Millionen einsatzfähiger Produkte - nur einen Klick entfernt

Aachen (ots) - Auf www.genomics-online.com können Forscher Millionen von Genomics und Transcriptomics-Forschungsreagenzien finden und erwerben. Dazu gehören unter anderem:

- Primer und Sonden für DNA-Amplifikation, Sequenzierung und qPCR - Vektoren und Primer für das Genome Editing mit CRISPR/Cas9 - Eine große Auswahl an Klonierungs- und Expressionsvektoren - Restriktionsendonukleasen, DNA- und RNA-Polymerase und andere Enzyme - Kits für die DNA- und RNA-Isolierung

www.genomics-online.com überträgt die Einfachheit, den Komfort und den Mehrwert des Einkaufserlebnisses bei antibodies-online in die Welt der Genomforschungsreagenzien. www.genomics-online.com wird vom antibodies-online-Team bereitgestellt. Seit zehn Jahren unterstützt www.antibodies-online.com die Forschung durch Bereitstellung einer umfassenden, komfortablen und benutzerfreundlichen Möglichkeit zur Lokalisierung und zum Erwerb von Antikörpern, rekombinanten Proteinen, Assay-Kits und anderen wesentlichen Tools für die Proteomforschung.

"Wir haben beobachtet, wie sich die Forschungsmethoden weiterentwickeln, erlebten den Durchbruch großartiger neuer Strategien wie das Genom Editing auf Basis von CRISPR/Cas9 und stellten ein wieder aufkeimendes Interesse an einem "systembiologischen" Ansatz für sämtliche Disziplinen in der Naturwissenschaft fest", so Dr. Tim Hiddemann, Managing Director von antibodies-online. "Als Unternehmen, das sich der Förderung der naturwissenschaftlichen Forschung durch die Unterstützung von Naturwissenschaftlern gewidmet hat, glauben wir, dass nun genau der richtige Zeitpunkt gekommen ist, unseren Hut in den Ring zu werfen. Mit einer derart intuitiven und benutzerfreundlichen Plattform wie www.antikoerper-online.de bieten wir Zugang zu der weltweit besten Auswahl an Tools für die Genomforschung."

Die Einführung von genomics-online war keine einfache "Copy-Paste"-Aufgabe. Aufgrund der einzigartigen Merkmale von Genomreagenzien musste www.genomics-online.com benutzerspezifisch angepasst werden. Dennoch war antibodies-online in der Lage, die bestehende Technologieplattform, Datenverarbeitungskapazitäten und Infrastruktur voll zu nutzen, um Genomforschern ein branchenführendes Kauferlebnis zu bieten. Im Laufe dieses Prozesses hat antibodies-online außerdem die Architektur seiner Plattform weiter verbessert und es dem Unternehmen dadurch ermöglicht, zukünftig neue vertikale Märkte zu eröffnen.

Pressekontakt:

Original-Content von: antibodies-online GmbH, übermittelt durch news aktuell