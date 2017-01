DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office: Aubilia Vermögensmanagement GmbH erweitert Geschäftsleitung

DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung Berenberg Vermögensverwalter Office: Aubilia Vermögensmanagement GmbH erweitert Geschäftsleitung 23.01.2017 / 14:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Das Berenberg Vermögensverwalter Office betreut Unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten realisieren ihre individuellen Anlagestrategien für eine Vielzahl von Investoren. Berenberg übernimmt dabei die Depotbankfunktion. In diesem Zusammenhang informiert das Berenberg Vermögensverwalter Office über eine aktuelle Presseinformation des Kooperationspartners Aubilia Vermögensmanagement GmbH. ------------------------------------------------- Aubilia Vermögensmanagement GmbH erweitert Geschäftsleitung Die auf individuelle Vermögensverwaltung spezialisierteAubilia Vermögensmanagement GmbH, Düsseldorf, nimmt mitChristian von Waldthausen(65) einen sehr erfahrenen neuen Gesellschafter und Partner in die Gesellschaft auf. Von Waldthausen war über 30 Jahre lang im Wealth Management international ausgerichteter Bankadressen (zuletzt UBS Deutschland AG) tätig. Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz in der Betreuung vermögender Privatkunden und ein großes Netzwerk von Kontakten in der Branche mit. Zusammen mitRudolf Sistenich(58), der als Kundenbetreuer primär die gewachsenen Mandatsbeziehungen in seiner Heimatregion Düren einbringt, erweitert er seit 1.1.2017 das erfahrene Spezialistenteam um die GeschäftsführerThomas FooßenundThomas Pfetzingan der Königsallee 98. "Immer mehr Anleger suchen im aktuell schwierigen Marktumfeld professionelle Unterstützung und unabhängige Beratung abseits standardisierter Lösungen", so Fooßen. "Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt zwei ausgewiesene Experten gewinnen konnten, die in fachlicher und gerade auch in persönlicher Hinsicht eine wertvolle Bereicherung für uns sind". ------------------------------------------------- Weitere Informationen sind bei der Aubilia Vermögensmanagement GmbH verfügbar, die den Inhalt der vorstehenden Pressemitteilung verantwortet. Pressekontakt: Thomas Pfetzing, Telefon: 0211 / 210 729 18, pfetzing@aubilia.de www.aubilia.de -------------------------------------------------------------------------------- 23.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 538293 23.01.2017