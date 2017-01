DGAP-News: steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh: neuer unabhängiger Vermögensverwalter eröffnet sein Büro in München

DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office / Schlagwort(e): Markteinführung steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh: neuer unabhängiger Vermögensverwalter eröffnet sein Büro in München 03.01.2017 / 10:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Das Berenberg Vermögensverwalter Office betreut Unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. In diesem Zusammenhang informieren wir über eine aktuelle Presseinformation des Kooperationspartners steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh, München. ------------------- steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh: neuer unabhängiger Vermögensverwalter eröffnet sein Büro in München. Mit Markus Steinbeis und Gerd Häcker gründet ein eingespieltes Team langjährig erfahrener Portfoliomanager eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung in München. Markus Steinbeis war knapp fünf Jahre lang Leiter des Portfoliomanagements bei der Huber, Reuss und Kollegen Vermögensverwaltung beschäftigt. Dort war er zuständig für volkswirtschaftliche Analyse und die Anlagestrategie des Hauses sowie das Management großer Mandate und Investmentfonds. Internationale Erfahrung sammelte Markus Steinbeis 13 Jahre lang bei Pioneer Investments, wo er bis zuletzt für den Aktienbereich und zahlreiche Fonds verantwortlich war. Deutschlandweit bekannt wurde er durch seine Substanzwertestrategie, die mehrfach mit Bestnoten ausgezeichnet wurde. Berufsbegleitend absolvierte Markus Steinbeis erfolgreich das englischsprachige und international hoch angesehene 3-jährige Ausbildungsprogramm zum Chartered Financial Analyst (CFA) und ist seit 2002 CFA-Charterholder. Gerd Häcker war von Anfang 2002 bis 2007 im Treasury der Stadtsparkasse München tätig und später langjähriger Leiter des Fondsmanagements der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung, für die er das Fondsmanagement zahlreicher Spezial- und Publikumsfonds verantwortete. Gerd Häcker besitzt 22-jährige Erfahrung im Private Wealth Management. Seine langjährige Freundschaft zu André Kostolany prägt bis heute seinen Anlagestil. Bei der steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh werden die beiden geschäftsführenden Gesellschafter ihre langjährige Expertise im globalen Asset Management für private und institutionelle Kunden anbieten. Die Gründer begründen ihren Schritt mit dem wachsenden Bedarf der Kunden an qualitativ hochwertiger Beratung und Expertise im Bereich der Makroökonomie sowie der Auswahl von erstklassigen werthaltigen Kapitalanlagen. Private und Institutionelle fordern mehr und mehr Aufklärung über die allgemeine Situation an den Finanzmärkten. Die globale Verschuldung sowie die kontrovers diskutierte Notenbankpolitik verunsichern die Investoren sehr. Möglichen Einbußen bei Kapitalmarktverwerfungen wollen die beiden Gründer mit ihren aktiven Anlagestrategien entgegenwirken. So verwundert es nicht, dass die Gesellschaft einen Schwerpunkt auf eine sach- bzw. realwertorientierte Anlagepolitik legen wird. Diese Anlagephilosophie lässt sich laut Markus Steinbeis und Gerd Häcker in einem eigenen und unabhängigen Unternehmen am besten umsetzen. - Die steinbeis & häcker vermögensverwaltung wird sich als eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland positionieren. - Die Auflage eines Publikumsfonds ist für das erste Quartal 2017 geplant. - Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Betreuung und Verwaltung privater sowie institutioneller Vermögen. - Bei der Betreuung von Privatkunden werden Investmentprozesse und aktive Anlagestrategien eingesetzt, die im Markt oftmals nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Dem Kunden stehen dabei Anlagestrategien mit unterschiedlichen Chance-Risikoprofilen zur Auswahl. - Das Team bietet große Erfahrung im Management von Mandaten von Pensionskassen, Industrieunternehmen, Stiftungen etc. - Die Anlagestrategien der steinbeis & häcker vermögensverwaltung sind grundsätzlich auf den langfristigen Erhalt der Substanz bzw. den realen Werterhalt der anvertrauten Vermögenswerte ausgerichtet. Investieren, nicht spekulieren lautet die Maxime der beiden geschäftsführenden Gesellschafter. - Dabei stehen die Qualität, Sicherheit, Werthaltigkeit und die Liquidität der Anlagen im Vordergrund. Auch der Wunsch, ethisch und nachhaltig ausgerichtete Anlagestrategien umzusetzen, kann grundsätzlich berücksichtigt werden. ------------------- Kontakt: Markus Steinbeis und Gerd Häcker, Geschäftsführer; steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh, Hopfenstrasse 8, 80335 München +49 (0) 89 206054 195 (Markus Steinbeis) +49 (0) 89 206054 196 (Gerd Häcker) +49 (0) 89 206054 110 FAX info@steinbeis-haecker.de Internet:www.steinbeis-haecker.de -------------------------------------------------------------------------------- 03.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 533733 03.01.2017