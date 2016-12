Hainan Airlines mit vier Awards bei 2016 WTA-Preisverleihung ausgezeichnet

Male, Malediven (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines ist im Rahmen der 2016 World Travel Awards (WTA)-Preisverleihung, die am 2. Dezember Ortszeit im Sun Siyam Iru Fushi, einem auf dem Noonu Atoll gelegenen Fünf-Sterne-Resort auf den Malediven, mit vier Awards ausgezeichnet worden: World's Leading Airline -- Business Class 2016, World's Leading Airline Inflight Entertainment 2016, World's Leading Cabin Crew 2016 und World's Leading Excellence Inflight Service 2016.

Mit dem Ziel, die Erwartungen eines immer breiter gefächerten Spektrums an Fluggästen zu erfüllen, hat Hainan Airlines nicht nur das Gesamtkonzept, sondern auch jedes kleinste Detail seiner Dienstleistungen konsequent optimiert, dazu auf das Feedback der Passagiere gehört, und, in jüngster Zeit, das Voice of the Customer (VOC)-Managementsystem eingerichtet, um noch besser mit seinen Passagieren kommunizieren zu können. Mit den Fluggasterwartungen als treibende Kraft hat die Fluggesellschaft eine Reihe von Produkt-Upgrades durchgeführt, zu denen der Start eines neuen Bonusprogramms für Vielflieger, die Ergänzung der Flotte um neue Boeing 787-9 Dreamliner mit Inflight-WLAN, die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Angeboten wie Kopfhörer mit Geräuschminimierung von BOSE sowie Partnerschaften mit namhaften Hotels und Restaurants zählen, die Menüs in der Luft kreieren, die mit denen der führenden landgestützten Restaurants konkurrieren können. Hainan Airlines hat auch mit der Fertigstellung einer umfassenden Renovierung seiner Flughafen-basierten VIP-Räume, einschließlich Neueröffnungen in Peking, Xi'an, Hangzhou und Guangzhou, seine Bodendienste erheblich erweitert. Die vier WTA-Auszeichnungen würdigen erneut die Bemühungen und Errungenschaften der Fluggesellschaft in Bezug auf Dienstleistungen.

