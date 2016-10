Hainan Airlines beginnt weltweite Campus-Kampagne zur Personalanwerbung für 2017

Peking (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines startet Kampagne zur Personalanwerbung mit planmäßigen Stopps an führenden Universitäten in China, den USA und Großbritannien

Hainan Airlines Co., Ltd. hat bereits seine weltweite Campus-Kampagne zur Anwerbung von neuen Mitarbeitern für 2017 gestartet. Planmäßig sollen Zwischenstopps in Peking, Xi'an, der Sichua-Provinz, Tianjin, Wuhan, Chongqing, Guangzhou, Boston, Berkeley (Kalifornien), Seattle und Chicago eingelegt werden. Die Kampagne läuft vom 15. Oktober bis 9. November und steuert Campusse von führenden Universitäten an, um hochtalentierte Köpfe an Bord zu holen.

Vor dem Hintergrund der beschleunigten globalen Expansion von Hainan Airline benötigt die Fluggesellschaft dringend erstklassige Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Die diesjährige Campus-Kampagne soll eine vielfältige Gruppe an talentierten Personen mit Spezialisierung in Marketing, Finanzwesen, Personalwesen, Luftfahrtvorgänge, Beschaffung von Flugzeugen und Flugzeugteilen sowie der Überwachung der Luftfahrtsicherheit und anderen Bereichen der Zivilluftfahrt anwerben, wobei die Anzahl der Bewerber um 500 im Vergleich zum Vorjahr steigen soll. Gleichzeitig werden in China und anderen Ländern geeignete Orte für Bewerbungsgespräche eingerichtet. In den USA sind Zwischenhalte an und zwischen der Ost- und Westküste vorgesehen, wobei die besten Colleges und Universitäten in vier der größten Metropolen des Landes angesteuert werden. Hainan Airlines plant zudem die ersten Campus-Stände in Großbritannien für Anfang November. Es soll zum einen London als politisches und kulturelles Zentrum des Landes sowie Leeds als geschäftiges Wirtschafts- und Handelszentrum angefahren werden. Die Fluggesellschaft möchte ein eigenes internationales Talentteam zusammenstellen, eine internationale Mitarbeiterstruktur aufbauen und eine weltweite Talentmanagementstrategie umsetzen.

Hainan Airlines, ein Vorzeigeunternehmen der HNA Group, hält an einem Entwicklungskonzept mit internationalem Fokus fest, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht und die gesunde Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter gefördert und unterstützt wird. Die Fluggesellschaft bietet seiner Belegschaft vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, indem sie ein junges und talentiertes Team zusammenstellen und den Schwerpunkt auf unternehmensweite Kommunikationsbemühungen, starken Unternehmergeist, umfangreiche Schulungen, ausführliche Managementprogramme sowie effektive Talentanwerbung und Werbekanäle legen.

Hainan Airlines betreibt bereits seit 23 Jahren eine Flugzeugflotte mit ausgezeichneter Sicherheit und erweitert bereits seit Jahren ihr Netzwerk, um über 700 Inlandsflugverbindungen und internationale Flugverbindungen anzubieten, die mehr als 100 Städte miteinander verbinden. Nach dem Start der internationalen Dienste in Boston, Seattle, Toronto, Chicago, Manchester, Berlin, Paris und Sydney möchte die Fluggesellschaft ihr Netzwerk nun noch weiter ausbauen, indem es in der zweiten Hälfte dieses Jahres Dienste für weitere internationale Städte wie Las Vegas, Los Angeles und Melbourne hinzufügt. Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochtalentierten Mitarbeitern aus aller Welt legt die Fluggesellschaft großen Wert darauf, seine Talentmanagementstrategie stetig zu überarbeiten.

