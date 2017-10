Immer mehr Deutsche verkaufen Ihre alten Autos online

Frankfurt/Main (ots) - In Zeiten wo in vielen Ländern Europas über Krisen gesprochen wird boomt der deutsche Gebrauchtwagenmarkt immer weiter. Durch interessante Leasingkonstellationen in den vergangenen Jahren, drängen aktuell wieder interessante junge Gebrauchtwagenangebote auf dem Markt. Doch wer selbst sein Auto sicher verkaufen möchte, der muss einiges beachten.

Grundsätzlich ergeben sich zunächst drei Möglichkeiten, um sich von seinem Gebrauchtwagen zu trennen. Im Regelfall wird ein Neuwagen angeschafft und das Autohaus bietet einen mittleren Betrag für die Inzahlungnahme des alten Autos an. Oft wird hier der Hinweis gegeben es doch auf dem privaten Markt zu versuchen, um mehr Erlös beim PKW-Verkauf erzielen zu können. Doch hier kommt es laut Medienberichten immer wieder zu unschönen Situationen wie z.B. Zahlung mit Falschgeld, Diebstahl bei der Probefahrt und einiges mehr. Die wohl sicherste Variante ist ein gebrauchtes Auto an einen seriösen und professionellen Autoankaufdienstleister zu verkaufen. Der Ablauf hier ist sehr einfach. Auf der Webseite https://www.auto-bodenheimer.de/auto-verkaufen.html einfach die Daten aus dem Fahrzeugschein in das Ankaufsformular eintragen. Schnell ein paar Schnappschüsse mit der Handykamera machen und hochladen. Danach noch eine Preisvorstellung eintragen und das war es auch schon. Innerhalb von wenigen Minuten erhält man eine E-Mail mit allen weiteren Details.

Zu bedenken beim Autoverkauf an einen professionellen Ankäufer, dass die Preise so kalkuliert sind, dass dem Verkäufer die komplette Arbeit mit Ab- und Ummeldung sowie dem Transport des Autos abgenommen wird. Daher ist es zwar grundsätzlich nicht vollkommen ausgeschlossen, dass über einen privaten Verkauf etwas mehr Geld hätte erzielt werden können. Andererseits ist so garantiert, dass die Verkäufer sicher an ihr Geld kommen und keine zeitaufwendigen Verkaufsgespräche mit möglichen Interessenten geführt werden müssen. Somit ist der Verkauf eines Gebrauchtwagens an einen Ankaufsdienstleister wie die Auto Bodenheimer GmbH immer eine sichere Sache, bei der man Zeit und Nerven spart.

Wer sein altes Auto sicher verkaufen möchte, der kann dies heute ganz bequem und zeitsparend über einen professionellen Autoankäufer erledigen. Gleichzeitig erhält man einen fairen Preis und muss sich um nichts mehr weiter kümmern. Eine Alternative zum zeitaufwändigen Selbstverkauf über Autobörsen im Internet.

Die Auto Bodenheimer GmbH ist seit vielen Jahren einer der führenden Autoankäufer in Deutschland. Das durch den Gründer geführte Unternehmen beschäftigt zahlreiche Mitarbeiter, die einen bundesweiten Ankauf von Gebrauchtwagen ermöglicht. Durch die intelligente Online-Anfragemöglichkeit haben Verkäufer die Möglichkeit schnell und 24 Stunden rund um die Uhr ihr Auto anzubieten und sehr zeitnah ein passendes Angebot zu erhalten.

AUTOBODENHEIMER GmbH

