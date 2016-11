Amerika wieder groß machen: 382EUR Millionen Powerball Jackpot erobert Europa im Sturm

Berlin (ots/PRNewswire) - Enormer Anstieg des Online Tippschein Verkaufes für die US Lotterie in Deutschland

Zu einer Zeit wo so mancher Amerika ans Auswandern denkt ist man in Deutschland von der gigantischen US Powerball Lotterie gefesselt. Die größte Lotterie der Welt bietet einen 382EUR Millionen Jackpot Preis und hundertausende Europäer sichern sich jetzt Ihre US Powerball Tippscheine für die Ziehung am Samstag online auf theLotter. (https://www.thelotter.com/de/lotto-online-spielen/usa-powerball/?utm_source=Press_Release&utm_medium=Germany&utm_term=PowerballPage&utm_campaign=PR_US359M_PB_2016_11_24_de)

Deutschland ist auf den Geschmack gekommen und die amerikaniche Lotterie hat es vielen Deutschen angetan vor allem seit ein Spieler aus dem Irak einen 6.4$ Millionen Jackpot in einer US Lotterie gewann und ein anderer Spieler aus Quebec den 2. Preis im Jänner in der 1.6$ Milliarden US Powerball Rekordziehung abräumte. theLotter's Mitarbeiter haben die Gewinnscheine für diese Spieler gekauft und den Schein auf das online Konto der Kunden gescannt. Nachdem der Gewinn bestätigt wurde wurden die Gewinner von theLotter in die US geflogen. Seit diesen Erfolgsgeschichten ist der Tippschein Verkauf auf theLotter (https://www.thelotter.com/de/?utm_source=Press_Release&utm_medium=Germany&utm_term=Homepage&utm_campaign=PR_US359M_PB_2016_11_24_de) drastisch angestiegen, vor allem jetzt wo es einen weiteren gigantischen Jackpot zu gewinnen gibt ist der Andrang groß.

Der TheLotters einzigartiger Lotto Tippschein Kurierdienst der seinen Kunden aus der ganzen Welt sicher original Tippcheine für Lotterien wie die US Powerball, Mega Millions oder der Oregon Bundestaatenlotterie anbietet, wurde erst vor Kurzem von der offiziellen Oregon Lotto Organisation als legitim anerkannt. Bei dem aktuellen US Powerball Jackpot von 383EUR Millionen können Kunden aus der ganzen Welt sicher sein, dass Ihr Tippschein in der Oregon Außenstelle gekauft wird und dort rasch bearbeitet wird- inklusive hundertausenden von Tippscheinen von deutschen Spielern!

theLotter.com ist der führende Lotto Tippschein Kurierdienst und ermöglicht Kunden aus der ganzen Welt Lottoscheine zu kaufen ohne dabei Gebühren auf Gewinne zu verrechnen. Der Kurierdienst hat seit dem Jahre 2002 über 56$ Millionen an Gewinnen ausbezahlt: erst Ende 2015 einen 6.4$ Millionen Jackpot Gewinn eines Kunden aus dem Irak. Seit dem Jänner 2016 wurden Spieler aus Kanada, El Slavador und Australien zu Powerball Millionären, dank des theLotter Dientes. Des weiteren knackte ein Chauffaur aus Russland den österreichischen Lotto Jackpot! Die vollständigen Gewinnergeschichten können Sie hier (https://www.thelotter.com/de/lotto-gewinner/?utm_source=Press_Release&utm_medium=Germany&utm_term=WinnersPage&utm_campaign=PR_US359M_PB_2016_11_24_de) nachlesen.

** Der Jackpot für die Ziehung am Samstag dem 26. November wird aktuell auf 403$ Millionen geschätzt.

Pressekontakt:

Original-Content von: theLotter, übermittelt durch news aktuell