DGAP-News: GBC Kapital GmbH: GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der NanoFocus AG - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH als Lead Manager Institutional Sales begleitet

GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der NanoFocus AG - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH als Lead Manager Institutional Sales begleitet

Die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Börse notierte NanoFocus AG stärkt ihre Eigenkapitalbasis zur Wachstumsfinanzierung - der Bruttoemissionserlös der Bezugsrechtskapitalerhöhung beträgt rund EUR 1,94 Mio., die Eigenkapitalquote von mehr als 50 Prozent wurde somit nochmals gestärkt.

Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3-D-Oberflächenmesstechnik, hat die Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Wachstumsfinanzierung erfolgreich abgeschlossen. Über die Bezugsrechte, den Überbezug und das im Anschluss an die Bezugsfrist vollzogene Private Placement wurden in Summe 1.110.786 Stückaktien zu einem Preis von EUR 1,75 je Aktie platziert. Durch die Transaktion fließt NanoFocus ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 1,94 Mio. zu.

Mit dem Emissionserlös stärkt NanoFocus nochmals die solide Eigenkapitalquote von mehr als 50 Prozent (Stand 30.06.2016) und sichert sich das nötige Working Capital zur Wachstumsfinanzierung. Mit dem Mittelzufluss kann NanoFocus das Potential wachsender Nachfrage nach produktionsnaher optischer Messtechnik auf Basis bestehender Lösungen, die in den Vorjahren erfolgreich entwickelt wurden, konsequent erschließen.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der NanoFocus AG von EUR 4.530.000 um EUR 1.110.786 auf EUR 5.640.786.

Über die NanoFocus AG:
Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt.

Über die GBC Kapital GmbH
Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigen- und Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Stuttgart ist die GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich von Kapitalmaßnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung von Aktien, Anleihen und Private Equity tätig. Die GBC Kapital GmbH ist ein verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite.

Im Internet: www.gbc-kapital.de

Kontakt für Rückfragen:
Veit Radtke
Institutional Sales Manager
GBC Kapital GmbH
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 45048602
radtke@gbc-kapital.de

22.12.2016