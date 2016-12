DGAP-News: GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der EQS Group AG - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH als Lead Manager Institutional Sales begleitet

DGAP-News: GBC Kapital GmbH / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der EQS Group AG - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH als Lead Manager Institutional Sales begleitet 22.12.2016 / 11:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der EQS Group AG - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH als Lead Manager Institutional Sales begleitet Die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat ihre Kapitalerhöhung, die von GBC Kapital als Lead Manager Institutional Sales begleitet wurde, erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden 118.998 neue, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von EUR 45,00 je Aktie bei institutionellen Anlegern platziert. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird nach bisherigen Planungen am 22.Dezember 2016 in das Handelsregister eingetragen. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.189.980,00 auf EUR 1.308.978,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt und werden voraussichtlich am 27. Dezember 2016 zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Handel im m:access, Börse München zugelassen. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien findet voraussichtlich am 29. Dezember 2016 statt. Der EQS Group AG fließt damit aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 5,4 Mio. zu. Die Mittel sollen vorrangig zur Wachstumsfinanzierung der globalen Expansion verwendet werden. Die EQS Group AG hat in diesem Zusammenhang am 09.12.2016 ein bisher unverbindliches Angebot (Letter of Intent) zum Erwerb einer Gesellschaft abgegeben. Über die EQS Group Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Digital Investor Relations. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Anwendungen und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen sicher, effizient und gleichzeitig zu erfüllen und die Investment Community weltweit zu erreichen. Als digitaler Komplettanbieter entwickelt die EQS Group zudem IR- und Unternehmenswebsites sowie Apps, erstellt Online Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte und führt Audio- und Video-Übertragungen durch. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Startup zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern hält zudem die Mehrheitsbeteiligung an der ARIVA.DE AG und beschäftigt insgesamt rund 300 Mitarbeiter. Über die GBC Kapital GmbH Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigen- und Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Stuttgart ist die GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich von Kapitalmaßnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung von Aktien, Anleihen und Private Equity tätig. Die GBC Kapital GmbH ist ein verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite. Im Internet: www.gbc-kapital.de Kontakt für Rückfragen: Veit Radtke Institutional Sales Manager GBC Kapital GmbH Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 45048602 radtke@gbc-kapital.de -------------------------------------------------------------------------------- 22.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 532573 22.12.2016