DGAP-News: GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der EYEMAXX Real Estate AG - Platzierung der Wandelanleihe wurde von GBC Kapital GmbH als Lead Manager Institutional Sales begleitet

GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der EYEMAXX Real Estate AG - Platzierung der Wandelanleihe wurde von GBC Kapital GmbH als Lead Manager Institutional Sales begleitet

21.12.2016

Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) - die Privatplatzierung der Wandelanleihe bei professionellen und institutionellen Investoren wurde von GBC Kapital GmbH als Lead Manager Institutional Sales erfolgreich begleitet. Beraten wurde die Kapitalmaßnahme zudem von der GBC AG in ihrer Funktion als Lead Advisor.

Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) hat eine Wandelanleihe im Volumen von 4.194.000 Euro bei institutionellen Investoren vollständig platziert. Die Bezugsrechte bestehender Aktionäre waren ausgeschlossen. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit vom 16. Dezember 2016 bis einschließlich zum 15. Dezember 2019 und wird mit 4,5 Prozent p.a. verzinst. Die Zinszahlung wird halbjährlich vorgenommen, jeweils im Juni und Dezember. Eine erstmalige Wandlung in Inhaber-Stückaktien der EYEMAXX Real Estate AG ist im Juli 2018 vorgesehen und anschließend im Rahmen weiterer halbjährlicher Wandlungsfenster während der Laufzeit der Wandelanleihe möglich. Der Wandlungspreis beläuft sich auf 9,80 Euro. Die Wandelanleihe ist seit dem 21.12.2016 in den Freiverkehr der Börse München einbezogen und handelbar (ISIN DE000A2BPCQ2).

Die Mittel aus der Wandelanleihe sollen vorrangig für weitere Immobilienprojekte in den Kernmärkten Deutschland und Österreich verwendet werden.

Dr. Michael Müller, Mehrheitsaktionär und CEO der EYEMAXX Real Estate AG, erläutert: "Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Transaktion, die für uns zusätzliche finanzielle Mittel für weitere Projekte bedeutet. Wir sehen momentan erhebliche Marktopportunitäten insbesondere im Wohnbereich in Deutschland und Österreich, die wir nutzen und unsere Pipeline weiter ausbauen werden. Mit den Verhandlungen für neue Projekte zum Beispiel in Wien und im Rhein-Main-Gebiet sind wir bereits fortgeschritten."

Über EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnten die Projektpipeline auf mittlerweile rund 390 Mio. Euro ausgebaut und die jährlichen Mieteinnahmen des Bestandsportfolios auf 3,9 Mio. Euro erhöht werden.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Über die GBC Kapital GmbH

Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigenund Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Böblingen ist die GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich von Kapitalmassnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung von Aktien, Anleihen und Private Equity tätig. Die GBC Kapital GmbH ist ein verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite. Die Bankenunabhängigkeit sichert dabei die langfristigen Interessen ihrer Kunden.

Im Internet: www.gbc-kapital.de

Kontakt für Rückfragen
Veit Radtke
Institutional Sales Manager
GBC Kapital GmbH
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 45048602
radtke@gbc-kapital.de