Smart-Data-Forschung auf dem Weg in die wirtschaftliche Praxis

Berlin (ots) - Auf dem Smart Data Dialog am 3. Mai 2017 in Berlin diskutieren die Smart-Data-Projekte ihre Forschungsergebnisse mit Experten aus Politik und Wirtschaft wie Staatssekretär Matthias Machnig (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), Michael Bülmann (Here Deutschland), Dr. Martin Mähler (IBM Deutschland) und Dr. Ramin Assadollahi (ExB Labs GmbH).

Daten werden heute in allen Lebens- und Geschäftsbereichen erfasst und gespeichert. Wenn es gelingt, diese Daten intelligent auszuwerten, können sich enorme Wertschöpfungspotenziale, gerade für den deutschen Mittelstand, eröffnen. In vielen Bereichen finden Big-Data-Technologien bereits heute zunehmend Verbreitung. In anderen, vor allem in stärker regulierten und sensiblen Bereichen wie der Industrie, der Mobilität, der Energie oder der Gesundheit, bedarf es gezielter Impulse.

Mit dem Technologieprogramm "Smart Data - Innovationen aus Daten" fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 16 ausgewählte und zukunftsweisende Leuchtturmprojekte, die innovative Dienste und Dienstleistungen genau in diesen Anwendungsbereichen entwickeln. Die Projekte des Technologieprogramms befinden sich auf der Zielgeraden - erste Projekte schließen bereits 2017 ihre Arbeit ab, einige nehmen ihre Arbeit gerade erst auf.

Beim "Smart Data Dialog: Von der Forschung in die wirtschaftliche Praxis" stellen die Smart-Data-Projekte am 3. Mai 2017 in Berlin ihre (Zwischen-) Ergebnisse vor und diskutieren diese hinsichtlich möglicher Verwertungs- und Anwendungsszenarien sowie potenzieller Geschäftsmodelle.

Die öffentliche Veranstaltung richtet sich nicht nur an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der geförderten Projekte, sondern auch an Akteure und Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Industrie.

Anlass: "Smart Data Dialog: Von der Forschung in die wirtschaftliche Praxis" Wann: Mittwoch, 3. Mai 2017, 11.30-19.30 Uhr Wo: Smart Data Forum c/o Fraunhofer HHI Salzufer 6/Eingang Otto-Dibelius-Str., 10587 Berlin

Bei Interesse an einer Teilnahme an der Veranstaltung melden Sie sich bitte bis spätestens 28. April an unter: http://ots.de/CiZOo

Weitere Informationen zum Ablauf finden Sie im Flyer zur Veranstaltung: http://ots.de/Xy1uI

Über Smart Data - Innovationen aus Daten

Mit dem Technologieprogramm "Smart Data - Innovationen aus Daten" fördert das BMWi von 2014 bis 2018 insgesamt 16 Leuchtturmprojekte, die den zukünftigen Markt von Big-Data-Technologien für die deutsche Wirtschaft erschließen sollen. Smart Data ist Teil der Hightech-Strategie und der Digitalen Agenda der Bundesregierung. Weitere Informationen zum Smart-Data-Technologieprogramm unter www.smart-data-programm.de.

