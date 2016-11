Rekordzuwachs: modernes Fachmedium trifft den Nerv der Branche

Nürnberg (ots) - yumda - das Online-Fachmedium für die Lebensmittel- und Getränkebranche sowie für deren Zulieferer - liefert täglich Fachwissen, aktuelle Nachrichten, Veranstaltungen und Stellenanzeigen. Dieses Jahr feierte das B2B-Portal sein 3-jähriges Bestehen und hat sich schnell zu einer festen Größe in der Nahrungsmittelwirtschaft etabliert.

Ein Rezept, das schmeckt

Seit dem Go-live im November 2013 übertrifft die hohe Popularität von yumda alle Erwartungen. Die stetig wachsenden Fachinhalte spiegeln die wichtigen Themen der Branche wider. Gut strukturiert und "knackig" präsentiert, ist yumda der Inbegriff für das schnelle Finden von aktuellen Branchen- und Wirtschaftsinformationen geworden. Das sorgt von Beginn an für eine überwältigende Resonanz der Leser und entsprechend hoch ist die Zahl der Anmeldungen zum Newsletter des kostenfreien Informationsdienstes. Derzeit sind es über 22.000 deutsch- und 5.000 englischsprachige Abonnenten. "Man findet immer etwas Interessantes im Newsletter" oder "Ich kann mich schnell und umfassend informieren", so das positive Feedback der User.

Durch die enge Zusammenarbeit mit wichtigen Nutzergruppen erfolgt die weitere Ausrichtung des Fachmediums direkt an den Bedürfnissen der Leser. So wurden Menüaufbau und die Navigation verbessert, um einen gezielteren Einstieg in die jeweiligen Branchen (Back- und Süßwaren, Fleischwaren, Milch- und Getränkewirtschaft) zu ermöglichen und beliebte Portalbereiche (meistgelesene News, Veranstaltungen etc.) schneller zu erreichen.

In Gesprächen mit Werbetreibenden, die das Fachmedium für ihr Online-Marketing nutzen, hat yumda den Bedarf schnell erkannt und das Angebot entsprechend erweitert: Unternehmen können jetzt die Reichweite für Ihre Case Studies und Kundenmagazine über das Fachportal und die Branchennewsletter erhöhen. Dieser Mix aus Content- und Referenz-Marketing wird von den Nutzern gut angenommen, denn er vermittelt wertvolle Informationen aus der Praxis und weiterführendes Fachwissen.

Zusätzlich wurden auch die Service-Dienstleistungen weiter ausgebaut. Die Marketing-Profis von yumda bieten eine umfassende Betreuung in allen Sparten des Online-Marketings: von Banner-Erstellung über Online-Kampagnen bis hin zu Werbe-Erfolgsanalysen. Wie geht es weiter? Über die Domain yumda.com wird die Internationalisierung stark vorangetrieben. Darüber hinaus werden die Newsletter in Kürze ein Redesign mit neuen Features erhalten. Bildmaterial: http://about.yumda.de/wp-content/uploads/2016/11/Infografik_yumda.pdf http://about.yumda.de/wp-content/uploads/2016/11/Yumda_Portal.jpg

