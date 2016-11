Simpel, souverän, stylisch: TECHNOSEUM eröffnet Jubiläums-Ausstellung zur Erfindung des Fahrrades / Die Große Landesausstellung "2 Räder - 200 Jahre. Freiherr von Drais und die Geschichte des Fahrrades" ist vom 11. November 2016 bis zum 25. Juni 2017 im TECHNOSEUM in Mannheim zu sehen. Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Mannheim (ots) - Mit der Ausstellung "2 Räder - 200 Jahre. Freiherr von Drais und die Geschichte des Fahrrades" steht im Mannheimer TECHNOSEUM ein Fahrzeug im Mittelpunkt, das die individuelle Mobilität begründete und damit auch die Geschichte nachhaltig prägte. Angefangen mit der Laufmaschine, die Karl von Drais 1817 in Mannheim entwickelte und fuhr, zeichnet die Große Landesausstellung Baden-Württemberg die Technikgeschichte des Fahrrades ebenso nach wie seine gesellschaftliche Rolle und Relevanz im Wandel der Zeit. Gezeigt werden vom 11. November 2016 bis zum 25. Juni 2017 auf einer 800 Quadratmeter großen Sonderausstellungsfläche knapp 100 Fahrräder vom frühen 19. Jahrhundert bis heute, die allesamt deutlich machen: Das Fahrrad ist eine genial einfache und dabei höchst energieeffiziente und umweltfreundliche Konstruktion.

Das Fahrrad als Dauerbrenner

"Das Fahrrad wird auch dann noch ein wichtiges Fortbewegungsmittel sein, wenn das Auto mit Verbrennungsmotor längst ausgedient hat", so Dr. Thomas Kosche, Projektleiter der Ausstellung. "Auch abseits der Wohlstandsregionen ist das Fahrrad erschwinglich und benötigt zudem keinen Treibstoff, dessen Preis schwankt und dessen Verfügbarkeit begrenzt ist." In der Ausstellung geht es auch darum, wie das Fahrrad einst die Arbeiterbewegung in Deutschland mobil machte, wie sich der Radsport entwickelte und welche Rolle das Fahrrad in der Planung moderner innerstädtischer Mobilitätskonzepte einnimmt.

Probesitzen und -flicken

An interaktiven Stationen können die Besucherinnen und Besucher herausfinden, wie Übersetzung und Lenkung funktionieren und warum man beim Radfahren nicht umfällt. Unterschiedliche Fahrradmodelle stehen zum Ausprobieren bereit: ein Hochrad, der Nachbau einer Drais'schen Laufmaschine oder Fahrräder mit Hartgummi- bzw. Luftbereifung. In einer Werkstatt im Zentrum der Ausstellung gibt es Tipps, wie man einen Reifen flickt oder die Bremse richtig einstellt. Die Ausstellung will nicht zuletzt die Besucher animieren, sich öfter selbst in den Sattel zu schwingen.

Weitere Informationen gibt es unter www.technoseum.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: TECHNOSEUM, übermittelt durch news aktuell