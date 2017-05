Neue nahtlose WLAN-Lösungen von Cambium Networks bieten schnelle und günstige Netzversorgung in Innenräumen und im Freien

Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Neue "802.11ac Wave 2"-WLAN-Produkte und erweiterte Managementfunktionalitäten glänzen durch tolle Leistung und schnelle Installation - alles in einem günstigen Paket, das Menschen, Orte und Dinge miteinander verbindet

Cambium Networks, ein führender globaler Anbieter von WLAN-Netzwerk-Lösungen, kündigte heute neue und umfassende "802.11ac Wave 2"-Basisstationen (Access Points, AP), Software-Features und Managementfunktionalitäten für seine cnPilot(TM) WLAN-Produkte an. Die APs für Innenräume (Indoor) und WLAN im Freien (Outdoor) bieten jetzt Hochgeschwindigkeits-WLAN-Zugang sowie Cloud-Controller-Funktionalitäten. Vor allem sollen die Produkte es Unternehmen und Dienstanbietern erleichtert, ihre WLAN-Lösungen problemlos zu erweitern.

"Cambium Networks versteht ganz klar die Anforderungen im Hinblick auf WLAN-Dienste, die von Unternehmen und Netzbetreibern angeboten werden. cnPilot zeichnet sich durch attraktive Hardwarepreise und bedeutende Einsparungen bei den Lizensierungskosten aus", erklärt Daryl Schoolar, Practice Leader bei Ovum.

"Die 802.11ac -WLAN-Lösungen cnPilot für Indoor- und Outdoor-Installationen haben sich in Schulen, Hotels, Einzelhandelsgeschäften, Veranstaltungslokalitäten und öffentlichen WLAN-Netzwerken auf der ganzen Welt bewährt", erklärt Atul Bhatnagar, President und CEO von Cambium Networks. "cnPilot bietet günstige Vernetzungstechnologie, die schnell eingeführt werden kann, um überall kabellose Hochgeschwindigkeitsnetzwerke einrichten und die Vernetzung in Unternehmens-, Industrie-, Bildungs-, Gastgewerbs- und Einzelhandelsanwendungen herstellen zu können. Für Unternehmensanwendungen mit 20 oder mehr APs kann ein Betreiber einen Standort mit der cnPilot-Lösung für 50 % weniger als mit den meisten anderen Qualitätsmarken ausstatten."

"Die WLAN-Basisstation cnPilot E400 bietet Lebensmittelmarktketten hohe Zuverlässigkeit, damit diese Videos streamen und das Einkaufserlebnis revolutionieren und gleichzeitig ihren Umsatz erhöhen können", erklärt Chuck Chin, Head of IT, Impax Media.

"Wir bevorzugen es, cnPilot-Module der Reihen E400 Enterprise WLAN Indoor und E500 Enterprise WLAN Outdoor mit einem ePMP(TM) Distributionsnetzwerk und dem Managementsystem cnMaestro(TM) zu empfehlen", erklärt Bruce McGregor, General Manager, Southern Rework, ein großer Systemintegrator in Australien. "Dieses Technologiepaket hat sich als zuverlässig und kostensparend bewährt und wird nun für gewerbliche und industrielle Kunden in über 50 Standorten an der Ostküste Australiens eingesetzt."

Hardware:

- E410 (http://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/cnpilot-indoor/) - Indoor-Enterprise-Anwendungen, 2 x 2, "802.11ac Wave 2"-Dualband-Basisstation - E600 (http://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/cnpilot-indoor/) - Indoor-Enterprise-Anwendungen, 4 x 4, "802.11ac Wave 2"-Dualband-Basisstation mit Bluetooth, USB und zwei LAN-Anschlüssen - E501S (http://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/cnpilot-outdoor/) - Outdoor-Enterprise-Anwendungen, 802.11ac-WLAN-Gerät (Schutzart IP67) mit integrierter Sektorantenne - R190 (http://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/cnpilot-home-sma ll-business/) - Indoor-Gerät für Haus- und Kleinbetriebsanwendungen, 802.11n-Singleband-Router für ISP-verwaltetes Haus-WLAN

Software:

- cnMaestro Managed Service Provider (MSP) - erleichtert Konfigurations-, Upgrade- und Überwachungsprozesse zur Skalierung von Betreiberlösungsanbieterprojekten für MSPs, um einen problemlosen Betrieb zu ermöglichen - autoPilot - ermöglicht den Einsatz der Basisstation als Controller für cnPilot-WLAN-Netzwerke mit bis zu 32 APs; die anpassungsfähige Architektur ermöglicht eine elegante Migration zu Cloud-Controllern oder lokalen Controllern, wenn der Bedarf entsteht

Nahtloses WLAN

Unternehmen und Dienstanbieter haben nun ein Dashboard und können über das Cambium-Managed-Service-Provider-Feature ihr WLAN-Netzwerk aufzurufen und die Daten-Privatsphäre-Einstellungen, das Branding und die Rollen-basierten Zugriffsrechte für die Netzwerkinformationen verwalten. Das cnMaestro Managementsystem verfügt zudem über APIs zur Verwaltung von Events, Alarmen, zur Formatierung von Berichten und zur Integrierung von CRM-Systemen.

Anpassungsfähige Architektur

Die einzigartige anpassungsfähige Architektur von Cambium bietet drei flexible Möglichkeiten, um Controller-gesteuerte Netzwerke einzuführen:

1. Cloud-Controller 2. Lokaler Controller 3. Die neue autoPilot Option für autonome Verwaltung

"autoPilot macht die Controller-Einführung einfach und günstig", erklärt Vibhu Vivek, Senior Vice President of Products, Cambium Networks. "Mit autoPilot ist die WLAN-AP der Controller und unterstützt 32 Basisstationen oder 1.000 Kunden. Diese Lösung hat keine Lizenzkosten oder wiederkehrende Gebühren und bietet gleichzeitig einen Investitionsschutz für den WLAN-Netzwerkadministrator, der die Option hat, bei Bedarf zu einer Cloud-Controller-Lösung oder Lösung mit lokalem Controller zu wechseln."

Bewährte Lösungen

Die WLAN-Technologie cnPilot sorgte für die Netzversorgung bei der InfoGamer-Veranstaltung von Reboot, die früher in diesem Jahr in Europa stattfand. "Unsere Gäste rechneten damit, rund um die Uhr Netz zu haben", erklärt Damir Durovic, CEO, Reboot. "Cambium Networks wusste, wie das Netzwerk aufgebaut sein muss, und sie stellten Support durch fachkundige und erfahrene Leute bereit. Die Installation war problemlos und schnell und wir konnten erfolgreich mehrere Frequenzen nutzen. Das Onboarding war einfach und unsere Besucher konnten einfach durch Anklicken teilnehmen und das System nutzen."

Hotels können differenzierte Lösungen anbieten, indem sie verbessertes WLAN mit cnPilot einsetzen. "Wir haben aktuell mehrere cnPilot E400 Indoor-Basisstationen, die in unseren Innenräumlichkeiten WLAN bereitstellen", erklärt Jose Barrios, Manager, Hotel Aquarios in Baja, Mexico. "E500 Outdoor-Basisstationen stellen WLAN im Poolbereich und auf den privaten Parkplätzen bereit. Cambium Networks hat die perfekte Lösung geliefert."

Easyweb Digital vernetzte entlegene Städte in Australien mit cnPilot WLAN-Lösungen. "Die Mittel für dieses wichtige Netzwerkprojekt waren begrenzt", erklärt Daniel Sacchero, Business Manager, Easyweb Digital. "Wir brauchten eine kostensparende, wartungsarme Netzwerklösung, die den Umweltbedingungen des australischen Outbacks standhalten konnte. Genau das haben wir von Cambium Networks erhalten und als Bonus dazu umfassende Features, mit denen wir bei Plattform mit einer so wettbewerbsfähigen Kostenstruktur nicht gerechnet hatten."

Live-Streaming-Termine

Cambium Networks organisiert eine kostenfreie Live-Streaming-Veranstaltung "Frictionless Wi-Fi" am 16. Mai um 10:00 Uhr (UTC-5:00) sowie um 20:00 Uhr (UTC-5:00). Registrierung und Teilnahme unter: http://www.cambiumnetworks.com/cnpilot_may2017/.

Über Cambium Networks

Cambium Networks ist ein führender globaler Anbieter bewährter WLAN-Lösungen, die Verbindungen aufbauen - zwischen Menschen, Orten und Dingen. Durch sein umfassendes Portfolio zuverlässiger, skalierbarer und sicherer WLAN-Plattformen für Schmal- und Breitbandverbindungen ermöglicht Cambium Networks es allen Dienstanbietern und industriellen, gewerblichen sowie staatlichen Netzbetreibern, eine günstige, zuverlässige, hochleistungsfähige Netzversorgung aufzubauen. Das Unternehmen hat zurzeit mehr als sechs Millionen WLAN-Komponenten, die in tausenden anspruchsvollen Netzwerken in mehr als 150 Ländern im Einsatz sind. Cambium Networks mit Hauptsitz außerhalb von Chicago und FuE-Zentren in den USA, im Vereinigten Königreich und in Indien bietet sein Sortiment über eine Reihe zuverlässiger globaler Distributoren an.

Weiterführende Informationen: www.cambiumnetworks.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: Cambium Networks, übermittelt durch news aktuell