Cambium Networks weitet seine "Connecting the Unconnected"-Strategie auf Osteuropa aus

London (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, ein führender internationaler Anbieter drahtloser Breitband-Netzlösungen, gab heute seine Pläne für die Ausweitung seiner "Connecting the Unconnected"-Strategie unter Leitung seines neu ernannten Senior Sales Director für Europa, Alessio Murroni, auf Osteuropa bekannt.

Tausende von vorhandenen Netzwerken wurden bereits auf die branchenführenden Point-to-Point-, Point-to-Multipoint-, Industrial IoT-, Wi-Fi- und Verwaltungssystem-Lösungen von Cambium aufgerüstet. Mit Murronis neuer Position wird beabsichtigt, die Marktposition des Unternehmens zu stärken.

"Ich freue mich, meinen Verantwortungsbereich über Westeuropa hinaus nach Osteuropa zu erweitern", erklärte Murroni. "Cambium Networks vergrößert und aktualisiert sein Portfolio kontinuierlich und einträgliche Gelegenheiten spielen eine wichtige Rolle in einer Reihe verschiedener vertikaler Märkte in Europa. Mein erstes Ziel wird es sein, das richtige Erfolgsrezept zu finden und das bestehende Geschäft zu skalieren."

Der Zeitpunkt der Expansion in Osteuropa ist für Cambium Networks perfekt, da das Unternehmen im Begriff ist, sein verbessertes Wi-Fi-Unternehmensportfolio herauszubringen: cnPilot, die WLAN-Verbindungslösung für drinnen und draußen. Die Lösungen umfassen auch cnReach, das Schmalband-Produktportfolio für das Industrial Internet of Things (IIoT) von Cambium Networks mit speziellen Anwendungen in SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) für den Wasser-, Öl-, Gas- und Versorgungsmarkt. Beide Lösungen nutzen den leistungsstarken Point-to-Point-Rücktransport und die Point-to-Multipoint-Verteilernetzfunktionalität von Cambium Networks, die ein einzigartiges Wertangebot sowohl für Value Addes Reseller (VAR) als auch Serviceanbieter im drahtlosen Festnetzmarkt darstellen.

Murroni hat bereits dabei geholfen, eine erfolgreiche Cambium Partner-Community in Westeuropa aufzubauen und plant, diese Community auf den Rest der Region auszuweiten. Das "Connected Partner Program" von Cambium, das Cambium-Partner mit ihren Cambium-Lösungen hilft, wurde kürzlich von CRN, einer Marke der The Channel Company, die die Top-Programme des Channels anerkennt, mit fünf Sternen ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cambiumnetworks.com.

Über Cambium Networks:

Cambium Networks ist ein führender internationaler Anbieter zuverlässiger drahtloser Lösungen, die fehlende Verbindungen aufbauen - zwischen Menschen, Orten und Dingen. Mit seinem umfassenden Portfolio zuverlässiger, skalierbarer und sicherer drahtloser Schmalband- und Breitbandplattformen ermöglicht es Cambium Networks allen Serviceanbietern sowie Industrie-, Unternehmens- und Regierungsnetzbetreibern, günstige und zuverlässige Hochleistungskonnektivität aufzubauen. Das Unternehmen hat derzeit mehr als sechs Millionen Funkgeräte in tausenden anspruchsvollen Netzen in mehr als 150 Ländern im Einsatz. Cambium Networks mit Hauptsitz außerhalb von Chicago und F&E-Zentren in den USA, im Vereinigten Königreich und in Indien wickelt seinen Vertrieb über eine Reihe von zuverlässigen globalen Distributoren ab.

Pressekontakt:

Original-Content von: Cambium Networks, übermittelt durch news aktuell