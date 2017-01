DGAP-News: sentix Asset Management GmbH: sentix Fonds Aktien Deutschland hat 2016 geliefert: DAX und DAX-ETFs geschlagen

DGAP-News: sentix Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds sentix Asset Management GmbH: sentix Fonds Aktien Deutschland hat 2016 geliefert: DAX und DAX-ETFs geschlagen 10.01.2017 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- sentix Fonds Aktien Deutschland hat 2016 geliefert: DAX und DAX-ETFs geschlagen - sentix Fonds Aktien Deutschland mit 10,8 Prozent Wertsteigerung ( DAX +6,9%) - Sentiment Value als Werttreiber in ereignisreichem Börsenjahr - Vorteil für Anleger: Risikoprofil wie DAX und DAX-ETFs, aber höhere Rendite-Chancen - Alle sentix Fonds schließen 2016 positiv ab - Aktives Umschalten für Börsenerfolg in 2017 wichtig Frankfurt, 10. Januar 2017- Das gleiche Risikoprofil wie bei einem Investment in den Deutschen Aktienindex DAX oder DAX-ETFs bei höherer Rendite - mit diesem Ziel tritt der sentix Fonds Aktien Deutschland (WKN A1J9BC) an. Und auch 2016 haben die Sentiment Value-Experten aus Frankfurt das Anlageziel erreicht. Mit einer Wertentwicklung von 10,8 Prozent im vergangenen Jahr hat der Fonds den DAX und DAX-ETFs deutlich hinter sich gelassen. Der DAX schaffte lediglich ein Plus von 6,9 Prozent und ETFs (Exchange Traded Funds), die sich passiv am DAX orientieren, lagen im Wertzuwachs konzeptbedingt noch etwas darunter. Dabei bildet der sentix Fonds Aktien Deutschland den Index ebenfalls in der Titelgewichtung sehr genau nach, die Korrelation zum DAX liegt bei rund 99 Prozent, die überlegene Wertentwicklung wurde vielmehr durch die smarte Steuerung des Investitionsgrades erreicht. Die klar definierte Overlaystrategie sieht hier eine Spannbreite von 80 bis 120 Prozent vor. Die Untergrenze bedeutet, dass der Fonds zeitweise nur zu 80 Prozent "im DAX" investiert ist, wenn negative Signale vorliegen. Wird Aufwärtspotential angezeigt, ist als Obergrenze über Derivate ein Investitionsgrad von bis zu 120 Prozent möglich. Aktive Steuerung der Investitionsquote führt zum Erfolg Von den Steuerungsmöglichkeiten hat sentix aktiv Gebrauch gemacht: Bereits unmittelbar zum Auftakt des vergangenen Jahres war der sentix Fonds Aktien Deutschland so defensiv wie nur möglich mit einem Investitionsgrad von 80 Prozent positioniert - genau richtig, denn bis Februar 2016 sackte der DAX drastisch auf sein Jahrestief ab. Im späten Frühjahr 2016 wechselte der Fonds dann mit einem Investitionsgrad von nahezu 120 Prozent des DAX auf die Bullenseite. Sentiment Value als Erfolgsfaktor in ereignisreichem Börsenjahr Einschneidende Ereignisse an der Börse, welche die Aktienmärkte bewegten, waren dabei das Salz in der Suppe für die deutlich überdurchschnittliche Performance des Sentiment Value Ansatzes. Dies galt für die Sorgen um die China-Konjunktur im Frühjahr 2016 ebenso wie für das Brexit-Votum im Sommer und die US-Wahlen im Herbst. Während zahlreiche Anleger dabei leicht auf dem falschen Fuß erwischt wurden, passte die meist konträre Positionierung des sentix Fonds Aktien Deutschland bestens. Basis für die jeweilige Investitionsquote des Fonds sind die aus der bekannten sentix-Kapitalmarktumfrage mit mehr als 5.000 Teilnehmern abgeleiteten Signale bezüglich der Stimmungen und Erwartungen der Anleger. sentix analysiert auf dieser Grundlage Muster im Anlegerverhalten, identifiziert hieraus günstige Gelegenheiten (Sentiment Value) und nutzt ihn für eine überdurchschnittliche Fondsperformance. Patrick Hussy, verantwortlicher Geschäftsführer für das Asset Management bei sentix fasst das Jahr 2016 für den sentix Fonds Aktien Deutschland zusammen: "Das vergangene Jahr hat einmal mehr gezeigt, dass Psychologie an der Börse der entscheidende Faktor für die Entwicklung von Kursen ist. Wir haben unsere Expertise und Datenbasis genutzt, um für unsere Anleger einen echten Mehrwert zu generieren. Und wir haben einmal mehr gezeigt, dass Überrenditen zum DAX mit einem Aktienportfolio erzielbar sind, das in der Zusammensetzung dem Index fast hundertprozentig entspricht. Das hervorragende Abschneiden im vergangenen Jahr ist belegbar kein Einzelfall und für uns Ansporn für das laufende Jahr." Ziel übertroffen und nun für Amtseinführung des US-Präsidenten positioniert Das langfristige Ziel des sentix Fonds Aktien Deutschland, einen jährlichen Mehrertrag von 2 Prozent gegenüber dem DAX für die Investoren zu erzielen, wurde 2016 deutlich übertroffen. Der Fonds hat während seines nunmehr fast vierjährigen Bestehens den DAX im Wertzuwachs auch insgesamt übertroffen. Im Jahr 2017 dürfte es reichlich Gelegenheit geben, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Das nächste ganz wichtige Ereignis ist aus Sicht von Patrick Hussy der 20. Januar, dann wird Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt. "In der Historie stellten die Tage um die Vereidigung herum häufig eine erste Zäsur an den Kapitalmärkten dar", weiß der Portfoliomanager. Entsprechend ist sentix aktuell positioniert, um von einer Konsolidierung der Börsen zu profitieren. Ein schnelles Umschalten in den "Bullenmodus" könnte dann allerdings bald notwendig sein, denn im Jahresverlauf 2017 erwartet sentix einen neuen DAX-Höchststand von 14.000 Punkten. Ausruhen darauf können sich Investoren allerdings nicht, insgesamt dürfte das neue Jahr nämlich von einer Achterbahnfahrt an den Kapitalmärkten geprägt sein, die flexibles Handeln und ein funktionierendes Frühwarnsystem für Stimmungsänderungen an den Kapitalmärkten erfordert. Gesamte Fondspalette von sentix 2016 im "grünen Bereich" Die Behavioral Finance-Spezialisten von sentix setzen ihre Expertise für Produkte mit unterschiedlichen Risiko/ Rendite-Profilen ein, die jedoch alle eine Gemeinsamkeit haben: Muster im Anlegerverhalten werden identifiziert und als Performancemotor genutzt. Aktuell umfasst die Fondspalette neben zahlreichen Individualmandaten vier Produkte: sentix Total Return -defensiv-, sentix Total Return -offensiv-, sentix Risk Return -A- und den sentix Fonds Aktien Deutschland. Und noch eines haben alle diese Produkte gemeinsam: Das Jahr 2016 haben sie mit einer positiven Wertentwicklung abgeschlossen. Über sentix Asset Management sentix Asset Management ist eine Investmentboutique, die darauf spezialisiert ist, Muster im Anlegerverhalten am Kapitalmarkt zu analysieren und hieraus den "Sentiment Value" zu nutzen. Die Experten von sentix gewinnen die Daten zum Anlegerverhalten seit 2001 über die bekannte wöchentliche sentix-Kapitalmarktumfrage, an der mehr als 5.000 Anleger teilnehmen. Konträres Denken und konsequentes Handeln sind die Erfolgsfaktoren der Investmentboutique, die den innovativen Behavioral-Finance-Ansatz seit vielen Jahren erfolgreich im Publikums- wie auch im Spezialfondsmanagement für ihre Kunden umsetzt. Die Methodik eröffnet die Chance, frühzeitig Wendepunkte an den Märkten zu erkennen und die wiederkehrenden Muster im Anlegerverhalten gewinnbringend und effizient in der Fondspalette umzusetzen. 