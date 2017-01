DGAP-Adhoc: Shareholder Value Beteiligungen AG: Jahresüberschuss 10,4 Mio. EUR

DGAP-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Sonstiges Shareholder Value Beteiligungen AG: Jahresüberschuss 10,4 Mio. EUR 24.01.2017 / 12:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Vorläufige Zahlen Shareholder Value Beteiligungen AG: Jahresüberschuss 10,4 Mio. EUR Die Shareholder Value Beteiligungen AG hat nach vorläufigen, durch den Vorstand bei Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelten, Zahlen im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 10.439.847,99 EUR erwirtschaftet. Dies entspricht einem Ergebnis von 14,97 EUR pro Aktie. Es handelt sich um vorläufige Zahlen. Der Jahresabschluss ist noch nicht durch den Abschlussprüfer geprüft und noch nicht durch den Aufsichtsrat festgestellt. Vorbehaltlich der oben genannten Billigung durch Aufsichtsrat und Abschlussprüfer beabsichtigt der Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung der Gesellschaft die Thesaurierung des Jahresüberschusses vorzuschlagen. Die Höhe des Jahresüberschusses hängt bei der Shareholder Value Beteiligungen AG, als einer nach HGB bilanzierenden Beteiligungsgesellschaft, ganz wesentlich davon ab, in welchem Umfang im jeweiligen Geschäftsjahr Gewinne durch Beteiligungsveräußerungen realisiert werden. Der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft kann auch durch die Entwicklung des Inneren Werts dargestellt werden. Dieser berücksichtigt insbesondere aktuelle Marktwerte der Zielunternehmen und stieg im Jahresverlauf 2016 von 65,26 EUR um 46,5 % auf 95,62 EUR pro Aktie. Bis zum 23. Januar 2017 ist er auf 101,06 EUR gestiegen. Auch bei den Angaben zum Inneren Wert handelt es sich um Ergebnisse, die noch nicht vom Abschlussprüfer im Zuge des Jahresabschluss geprüft sind. Zum Unternehmen: Die Shareholder Value Beteiligungen AG, Frankfurt am Main, legt eigene Mittel in börsennotierte Aktiengesellschaften an. Im Jahre 2000 wurde das Unternehmen mit der klaren Zielsetzung gegründet, den Wunsch der Investoren nach hohen und stabilen Renditen bei gleichzeitig vertretbarem Verlustrisiko zu erfüllen. Die Anlagestrategie der Shareholder Value Beteiligungen AG richtet sich deshalb streng nach den Prinzipien des Value Investing. Wir investieren in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um so das Risiko für die Anleger zu minimieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen hoch zu halten. Dabei legen wir den Fokus auf Nebenwerteaktien im deutschsprachigen Raum, da mit Small- und Mid Caps historisch die höchsten Erträge erwirtschaftet wurden. Der Innere Wert ist die zentrale Ziel- und Steuerungsgröße für unseren Erfolg als Summe aus Kursentwicklung und Dividenden der Beteiligungen nach Kosten und Steuern. Wir sehen unsere Hauptaufgabe in der langfristigen Erhaltung und im Aufbau des Vermögens unserer Aktionäre. Die für unsere Anleger erreichten Ergebnisse basieren auf einem äußerst disziplinierten, aber auch innovativen Investmentprozess, den unsere Asset Manager bereits seit 1980 entwickelt haben. Dieser wird seitdem erfolgreich umgesetzt und ständig weiter optimiert. Unsere jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum Erfolg führen. Stabile Renditen bei begrenztem Risiko - darin sehen wir unsere Verpflichtung gegenüber den Anlegern. Sitz: Frankfurt am Main Amtsgericht: Frankfurt am Main HRB 51069 Vorstand: Reiner Sachs, Frank Fischer Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Helmut Fink Kontakt: Reiner Sachs Vorstand Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Str. 1 60311 Frankfurt Tel: 069 6698300 Email: reiner.sachs@shareholdervalue.de -------------------------------------------------------------------------------- 24.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Straße 1 60311 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69-6698-3011 Fax: +49 (0)69- 6698-3016 E-Mail: petra.sautter@shareholdervalue.de Internet: www.shareholdervalue.de ISIN: DE000A168205 WKN: A16820 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 538685 24.01.2017 CET/CEST