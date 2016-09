photokina 2016 - Neues zum Bestseller von CEWE

CEWE FOTOBUCH mit Veredelung. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/111067 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/CEWE Stiftung & Co. KGaA" Bild-Infos Download

Köln/Oldenburg (ots) - Das CEWE FOTOBUCH präsentiert sich mit effektvollen Highlights

- Neu: CEWE FOTOBUCH - klimaneutral und nachhaltig - Rundum effektvoll: neue Veredelungen in Gold, Silber und Effektlack - CEWE FOTOBUCH jetzt auch auf neuer Papiersorte Fotopapier Premium-Matt - Neu: Compact Panorama Softcover mit Hochglanz-Veredelung - Neue Features für kreative Gestaltungsmöglichkeiten

Klimaneutral und mit neuem Glanz - so präsentiert sich das CEWE FOTOBUCH zur photokina. Ab sofort wird der Bestseller ausschließlich und komplett klimaneutral produziert. Weitere glanzvolle Innovationen sind Veredelungen in Gold, Silber oder Effektlack für den Einband des mehrfachen Testsiegers. Neue Produktvarianten in hochwertigen Papierqualitäten sorgen für noch mehr Vielfalt und Abwechslung bei der Gestaltung des Premiumprodukts.

Bestseller CEWE FOTOBUCH - 100 Prozent klimaneutral

Mit mehr als 42 Millionen verkauften Exemplaren, seit der Einführung in 2005, ist das CEWE FOTOBUCH heute das beliebteste Fotobuch Europas. Ab sofort wird es ausschließlich klimaneutral hergestellt. Von der Wahl der Rohstoffe über die Produktion bis hin zur Auslieferung gestaltet CEWE die gesamte Wertschöpfungskette komplett klimaneutral. Hierzu unterstützt das Unternehmen ein Klimaschutzprojekt in Kenia und gleicht dadurch sämtliche beim Druck der jährlich produzierten CEWE FOTOBUCH Exemplare entstehenden CO2-Emissionen aus.

Effektvolle Highlights für das CEWE FOTOBUCH

Pünktlich zur Weihnachtszeit wird das CEWE FOTOBUCH Produktportfolio um besondere Design- und Layoutvarianten erweitert. Für eine besondere Wirkung sorgen die neuen Veredelungen von Texten, Cliparts und Rahmen. Liebhaber dekorativer Highlights können sowohl den CEWE FOTOBUCH Einband mit hochwertigen goldenen oder silbernen Elementen als auch mit edlem Effektlack veredeln und das persönliche Fotobuch so auf stilvolle Weise hervorheben. Auf dem Geschenketisch oder im Fotoregal wird es dadurch zum effektvollen Blickfang, der sicht- und fühlbar beeindruckt.

Premium-Variante: CEWE FOTOBUCH auf Fotopapier Premium-Matt

Auch im Bereich Papierqualität wird der Kundenliebling noch variantenreicher. Mit dem neuen Fotopapier Premium-Matt können die schönsten Momente im CEWE FOTOBUCH ab sofort in tiefmatter Optik und edler Haptik festgehalten werden. Die Motive erhalten durch das hochwertige Papier höchstmögliche Leuchtkraft und noch mehr Tiefenschärfe. Die High-End-Premium-Variante ist für alle Großformate verfügbar. Insgesamt kann bei der CEWE FOTOBUCH Gestaltung zwischen sechs exklusiven Papierqualitäten gewählt werden: Digitaldruck Standard, Digitaldruck mit Hochglanz-Veredelung, Digitaldruck Premium-Matt, Fotopapier matt, Fotopapier glänzend und Fotopapier Premium-Matt.

CEWE FOTOBUCH Compact Panorama Softcover mit Hochglanz-Veredelung

Wer sich einen flexiblen und biegsamen Umschlag wünscht, für den ist das CEWE FOTOBUCH nun auch als Compact Panorama Softcover mit Hochglanz-Veredelung erhältlich. Der broschierte Einband ist dem eines Taschenbuchs ähnlich und ideal, wenn das Fotobuch häufiger transportiert wird. Die Hochglanz-Veredelung verleiht dem Produkt eine hochwertige Anmutung und setzt besonders großformatige Motive effektvoll in Szene. Die Frontseite und Rückkante lassen sich wie gewohnt individuell gestalten.

Videos im CEWE FOTOBUCH - Lieblingsmotiv trifft Bewegtbild

Ein Highlight ist die Integration von persönlichen Videos. Die Bewegtbilder werden einfach auf den gewünschten Seiten in der Gestaltungssoftware platziert und als Einzelfoto oder Filmstreifen mit bis zu sechs Bildern zusammen mit einem QR-Code dargestellt. Mit einem mobilen Endgerät wie einem Smartphone oder Tablet kann jeder das Video im Handumdrehen aufrufen und abspielen.

Landkarten - spannendes Feature für Reiselustige

Ob Fernreise, Pauschalurlaub oder Campingtrip - die schönsten Motive von der Reise werden in einem CEWE FOTOBUCH verewigt. Diese bleibenden Erinnerungen können mit informativen, hochwertigen Landkarten angereichert werden, die visualisieren, wo die Fotos gemacht wurden. Durch die geocodierten Daten der Smartphones bieten sich tolle neue Möglichkeiten, ein CEWE FOTOBUCH noch informativer und interessanter zu gestalten. Mit der Erweiterung der Gestaltungssoftware 6.2 haben CEWE Kunden jetzt Zugriff auf eine Bandbreite von neuen Kartenstilen, um individuelle Reise- und Urlaubsfotobücher zu erstellen.

Für Kreative: neue Hintergründe, Layout- und Stilvarianten

Zahlreiche neue Designvorlagen sowie Gestaltungselemente in Form von Cliparts, Passepartouts und Hintergründen eröffnen den Kreativ-Fans noch mehr Möglichkeiten, das CEWE FOTOBUCH ganz individuell zu gestalten. Auf Wunsch wählt der neue intelligente Software-Assistent automatisch aus einer Auswahl an Fotos die besten Aufnahmen aus und arrangiert sie geschmackvoll auf den Seiten.

Hohe Qualitätsstandards und Zufriedenheitsgarantie

Qualität und Kundenzufriedenheit sind CEWE besonders wichtig. Die hohen Qualitätsstandards des Fotodienstleisters wurden bereits vielfach ausgezeichnet. Aktueller Fotobuch Testsieger bei Stiftung Warentest 2015 ist das CEWE FOTOBUCH. Darüber hinaus gibt CEWE mit der Zufriedenheitsgarantie ein besonderes Qualitätsversprechen: Innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt des Produkts können Kunden das CEWE FOTOBUCH zurückgeben, wenn sie nicht hundertprozentig zufrieden sind. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, das Geld zurückzuerhalten oder ein neues Exemplar anfertigen zu lassen.

CEWE FOTOBUCH ab 7,95 Euro (UVP) Zuschlag für CEWE FOTOBUCH Hardcover mit Effektlack ab 3,99 Euro (UVP) Zuschlag für CEWE FOTOBUCH Hardcover mit Gold- und Silberveredelung ab 4,99 Euro (UVP) CEWE FOTOBUCH auf Fotopapier Premium-Matt ab 34,95 Euro (UVP) CEWE FOTOBUCH Compact Panorama Softcover mit Hochglanz-Veredelung ab 18,95 Euro (UVP) (26 Seiten)

Über CEWE:

Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.400 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2015 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,0 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 554,2 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT und viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet.

