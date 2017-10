Wieder nur drei Richtige im Lotto erzielt? Das kann sich diese Woche auszahlen. Exklusiv in Baden-Württemberg steigt eine große Sonderauslosung, bei der ein Lottospieler mit einem "Dreier" garantiert zum Millionär wird. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/110923 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke ... Bild-Infos Download

Stuttgart (ots) - Wieder nur drei Richtige im Lotto erzielt? Das kann sich diese Woche auszahlen. Exklusiv in Baden-Württemberg steigt jetzt nämlich eine große Sonderauslosung, bei der ein Lottospieler mit einem "Dreier" garantiert zum Millionär wird.

Und wie nimmt man teil? Ganz einfach: Mit einem oder mehreren "Dreiern" bei den Lotto-Ziehungen vom Mittwoch, 11. und/oder Samstag, 14. Oktober 2017. An der Sonderauslosung nehmen automatisch und ohne Mehreinsatz alle bei Lotto Baden-Württemberg abgegebenen Spielaufträge der genannten Ziehungen mit Gewinnen in der Klasse 8 im LOTTO 6aus49 teil. Die Gewinnklasse 8 umfasst ausschließlich den einfachen "Dreier" ohne Superzahl. Aus diesem Topf wird am Montag, 16. Oktober, in der Stuttgarter Lotto-Zentrale ein Spielauftrag gezogen. Darauf entfällt der Gewinn der Sonderauslosung von genau 1.000.000 Euro - übrigens wie alle anderen Gewinne bei Lotto Baden-Württemberg komplett steuerfrei.

Die Wahrscheinlichkeit, mit einer gespielten Lotto-Reihe drei Richtige zu erzielen, beträgt 1 zu 63. Mit einem voll ausgefüllten Lottoschein für einen Spieleinsatz von 14 Euro liegt die Wahrscheinlichkeit bei rund 22 Prozent - vorausgesetzt, man kreuzt durchgehend unterschiedliche Zahlenkombinationen an. Pro Woche, das heißt Mittwoch und Samstag zusammengenommen, werden in Baden-Württemberg durchschnittlich 150.000 "Dreier" erzielt. Dafür liegt die Gewinnquote in der Regel um die zehn Euro. Bei der Sonderauslosung kann man diese Quote um den Faktor 100.000 steigern.

Seinen Lotto-Tipp abgeben kann man im Südwesten in einer der rund 3.200 Annahmestellen, im Internet unter lotto-bw.de oder mit der offiziellen LottoBW-App. Lotto-Annahmeschluss in Baden-Württemberg ist mittwochs um 18:00 Uhr und samstags um 19:00 Uhr.

Pressekontakt:

Mathias Yagmur

Unternehmenssprecher

Tel.: 0711 - 81 000-117

E-Mail: mathias.yagmur@lotto-bw.de

Original-Content von: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell