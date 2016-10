Iverson einer der vielen Stars, die World Celebrity Pro-Am in Mission Hills zu Riesenerfolg erklären

Haikou, China (ots/PRNewswire) - NBA Superstar Allen Iverson beschrieb, zum Ausklang einer Woche an Golf und Glamour im Mission Hills Resort auf dem tropischen Inselparadies Hainan, den 2016 World Celebrity Pro-Am in China als eine unvergessliche Erfahrung, die er für den Rest seines Lebens bewahren wird.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161023/431530

"Es hat Spaß gemacht, Mann, ich hatte ein fantastisches Wochenende, es war einfach klasse", erklärt der Basketball Hall of Famer zum Abschluss des World Celebrity Pro-Am in der Stadt Haikou. "Ich komme supergerne wieder, aber das nächste Mal mit meiner Familie. Die Erfahrung war einfach so toll, ich wünsche mir, dies mit meiner Familie teilen zu können. Ich werde diese Erinnerung hochhalten und für den Rest meines Lebens nicht vergessen".

Beim Star-besetzten Großereignis waren legendäre Namen aus Golf, Entertainment und der Welt des Sports anwesend. Oscar-Gewinner Michael Douglas kommentiert: "Es war ein echtes Vergnügen. Was sie hier aus dem Golfplatz gemacht haben, ist einfach atemberaubend".

Fußball-Idol und ehemaliger Profispieler Dwight Yorke sagt: "Für jemanden, der so verrückt nach Golf ist wie ich, ging mit der Möglichkeit, in Mission Hills zu spielen, ein Traum in Erfüllung".

Paul Scholes, Yorkes ehemaliger Mannschaftskamerad bei Manchester United, merkt an: "Ich war echt nervös da draußen. Es verschafft dir den Adrenalinstoß und diese nervöse Energie, die ich seit [dem Ausstieg aus] meiner Fußballerzeit so vermisst habe. Es war großartig, dieses Gefühl wieder für ein paar Tage spüren zu können".

Ein weiterer berühmter Fußballer, Luis Garcia, fühlt sich dazu angespornt, mehr Golf mit seinen ehemaligen Liverpool-Mannschaftskameraden Robbie Fowler und Gary McAllister zu spielen, die ebenfalls in Mission Hills angetreten waren: "Ich habe das hier sehr genossen und will unbedingt wiederkommen. Ich bin ein ziemlicher Neuling, was Golf angeht, aber werde demnächst mehr Zeit in England verbringen und dabei hoffentlich wieder mit Robbie und Gary golfen".

Der sechsfache Grand Slam Champion Boris Becker bezeugt Respekt für seinen Golfpartner, den zweimaligen Major Champion Mark O'Meara. "Du denkst, du bist schon gut und weißt, wie man Golf spielt, und dann spielt man mit einer Legende und das relativiert das Ganze", so Becker, der die Nummer Eins der Weltrangliste im Tennis, Novak Djokovic trainiert. "Es waren zwei fantastische Tage, und eine tolle Erfahrung für mich".

Zum beeindruckenden Aufgebot von Golf-Größen zählten diesjährig unter anderem John Daly, Rich Beem, Paula Creamer, Suzann Pettersen und Anna Nordqvist - alles Sieger bei den Majors - und LPGA-Star Natalie Gulbis.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mission Hills China, übermittelt durch news aktuell