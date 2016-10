Benvenuti in Italia: Andronacos 14. Weinfest in Hamburg-Billbrook

Hamburg (ots) - Köstlichkeiten für den Gaumen stehen im Mittelpunkt des Andronaco-Weinfestes, das im November in Hamburg-Billbrook seine 14. Auflage feiert. Auch der gute Zweck kommt nicht zu kurz: Die Einnahmen gehen komplett an die Hamburger Kinderkrebshilfe.

Benvenuti in Italia! Andronaco, der italienische Spezialitätenhändler Nummer eins, lädt zum 14. Weinfest in die Halskestraße in Hamburg-Billbrook. Kenner wissen: Wer ausgesuchte italienische Lebensmittel und Getränke genießen möchte, ist bei Andronaco immer an der richtigen Adresse! Ganz besonders am 5. und 6. November, wenn die älteste Filiale, sozusagen der Hauptsitz von Andronaco, zu Speis und Trank bittet.

Neun Andronaco-Filialen gibt es inzwischen in Deutschland, drei davon in Hamburg. Alljährlich veranstaltet das "Mutterhaus" in Billbrook sein Weinfest - eine prima Gelegenheit für alle Liebhaber von italienischen Genüssen, neue Spezialitäten kennenzulernen und alte Favoriten wiederzuentdecken. Und gleichzeitig Gutes zu tun: Wie immer gehen sämtliche Einnahmen des Weinfestes an die Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e. V.

Andronacos Winzer einmal persönlich kennenlernen

Wer sind die Menschen hinter der erstklassigen Weinauswahl, die Andronaco seinen Kunden bietet? Wo kommen sie her, was ist ihr Erfolgsrezept? Fragen, die sich Weinliebhaber auf dem Weinfest beantworten lassen können: Viele Winzer aus allen Regionen Italiens sind an diesem Wochenende vor Ort und stehen den Gästen Rede und Antwort - ob es nun um einen spritzigen Prosecco, einen fruchtigen Weißen, einen frischen Rosé oder einen vollmundigen Roten geht. Dabei sind die "jungen Wilden" der Winzerszene ebenso vertreten wie renommierte Traditionshäuser.

Wo Wein ausgeschenkt wird, darf das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Auch eine Vielzahl von Lebensmittelproduzenten hat sich auf den Weg von Italien nach Hamburg gemacht, um den Besuchern des Weinfestes das ganze Bandbreite ihrer Köstlichkeiten zu präsentieren: Käsespezialitäten, Wurst- und Schinkendelikatessen, Antipasti, Pasteten und Brotaufstriche können ebenso probiert werden wie frisch zubereitete Pasta mit einer Auswahl köstlicher Soßen.

Große Verlosung: Gutscheine für den Einkauf bei Andronaco

Alle, die sich schon immer mal richtig im Andronaco-Angebot austoben wollten, haben auf dem Weinfest die Gelegenheit dazu: Bei der traditionellen Tombola werden - neben anderen attraktiven Gewinnen - Einkaufgutscheine verlost: jeweils einmal 500 Euro und 700 Euro am Samstag und am Sonntag. Sämtliche Erlöse aus dem Losverkauf kommen natürlich ebenfalls der Kinderkrebshilfe zugute.

Traditioneller Ort für das Andronaco-Weinfest ist die Halskestraße 48 in 22113 Hamburg. Zeiten: am Samstag, den 5. November, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, den 6. November, von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro - und enthält sämtliche Verköstigungen auf dem Gelände. Einmal zahlen, alles genießen!

Wer ohne eigenes Auto anreist, kann sich die auf dem Weinfest erstandenen Leckereien (ausgenommen frische Ware) auch nach Hause schicken lassen - ab einem Einkaufswert von 50 Euro sogar kostenfrei. Und wer es nicht zum Weinfest schafft, für den gibt es immer noch den bewährten Andronaco-Shop unter https://www.andronaco-shop.de/.

Über das Unternehmen:

Das Familienunternehmen Andronaco wurde von Vincenzo Andronaco gegründet. 1970 zog es den gebürtigen Sizilianer aus seinem kleinen Heimatdorf nach Hamburg, 1983 eröffnete er am Barmbeker Bahnhof einen Obst- und Gemüsestand. Seither hat sich Vincenzo Andronaco auf den Import original italienischer Lebensmittel spezialisiert. Das Sortiment an Spezialitäten und Weinen ist nicht nur groß, sondern auch vom Feinsten - dafür sorgt Vincenzo Andronaco persönlich: Mehrmals im Jahr reist er in seine Heimat, um neue Spezialitäten zu entdecken. Mehr über das Angebot im Andronaco Grande Mercato und die Geschichte des Unternehmens lesen Sie unter: http://andronaco.info

