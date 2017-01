DGAP-Adhoc: Neue Spitzenwerte bei Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2016

DGAP-Ad-hoc: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis Neue Spitzenwerte bei Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2016 13.01.2017 / 13:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Neue Spitzenwerte bei Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2016 Der FUCHS-Konzern erwartet nach einem deutlich über den eigenen Erwartungen liegenden vierten Quartal in Europa und Asien für das Gesamtjahr 2016 eine Umsatzsteigerung von ca. 9% und eine Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 8%. Damit wird der Anfang November 2016 bekräftigte Ausblick überschritten, der im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteigerung von 7% bis 8% sowie eine EBIT-Steigerung in der Bandbreite von 4% bis 6% vorsah. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 werden am 16. Februar 2017 veröffentlicht. Die vollständige Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2016 erfolgt am 21. März 2017. Kontakt: FUCHS PETROLUB SE Investor Relations Thomas Altmann Tel. +49 621 3802-1201 thomas.altmann@fuchs-oil.de FUCHS PETROLUB SE Public Relations Tina Vogel Tel. +49 621 3802-1104 tina.vogel@fuchs-oil.de -------------------------------------------------------------------------------- 13.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: FUCHS PETROLUB SE Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Deutschland Telefon: +49 (0)621 / 3802-0 Fax: +49 (0)621 / 3802-7190 E-Mail: ir@fuchs-oil.de Internet: www.fuchs-oil.de ISIN: DE0005790430, DE0005790406 WKN: 579043, 579040 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 536297 13.01.2017 CET/CEST