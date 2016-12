SintecMedias MediaPro erhält Zuschlag von BrandDeli für Anzeigenverkauf

Amsterdam (ots/PRNewswire) - AirTime Sales Software ist ideale Lösung für Werbezeitenvermarkter

SintecMedia hat heute bekanntgegeben, dass BrandDeli, ein schnell wachsender Werbezeitenvermarkter mit Sitz in den Niederlanden, ab sofort MediaPro als exklusives System zum Anzeigenverkauf verwendet. BrandDeli ist ein Joint Venture von Fox Networks Group, Discovery Networks Benelux und Viacom International Media Networks und verantwortlich für den Verkauf von TV- und Online-Werbung sowie Markenpartnerschaften. MediaPro, eine Lösung der SintecMedia, wird von den führenden Medienvertriebsorganisationen in Europa genutzt. Die Workflows und Funktionalität von MediaPro sind speziell auf Werbezeitenvermarkter ausgerichtet. Es bietet die notwendige Flexibilität, um das System genau auf die Bedürfnisse des jeweiligen Vertriebskanals abzustimmen, den der Werbezeitenvermarkter repräsentiert.

"Der Verkauf von Sendezeit ist eine kreative und rasante Branche in einem Markt, der hart umkämpft ist. Wir brauchen ein System, das uns eine schnelle Anpassung an Veränderungen bei Marktbedingungen und Vertriebsstrategien ermöglicht. Das Team von MediaPro ist seit 1996 ein Name in der Branche, und dort versteht man den komplexen europäischen Markt für Anzeigenverkauf. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir mit diesem Team und dieser Software am besten für Geschäftswachstum aufgestellt sind", sagte Mattijs Welling, Head of Commercial Operations bei BrandDeli.

SintecMedia hat zusammen mit BrandDeli eine maßgeschneiderte Version von MediaPro entwickelt. Herman Maat, Geschäftsführer für MediaPro bei SintecMedia, merkte an: "Wir haben nur 8 Monate gebraucht, um alle individuellen Anpassungen und Konfigurationen durchzuführen, die von BrandDeli gefordert wurden, um die typischen Bedürfnisse des lokalen Markts und der Vertriebsstrategie von BrandDeli umzusetzen. Neben kundenspezifischen Workflows haben wir den 'B2B Webservice' implementiert, ein De-facto-Standard am Markt, der MediaPro an das System anbindet, das von Agenturen für Budgetanfragen und Auftragsabwicklung verwendet wird. Der Großteil der Kommunikation in Zusammenhang mit Aufträgen und Budgets zwischen einer Agentur und einem Werbezeitenvermarkter wird durch diesen programmatischen Handelsstandard abgewickelt."

MediaPro von SintecMedia ist eine funktionsreiche, intuitive Lösung für den Anzeigenverkauf. Sie soll die Implementierung verschiedener Vertriebsstrategien je nach Marktbedingungen und kommerziellen Anforderungen unterstützen und so das Leistungsangebot für Medieneinkäufer aufwerten, während gleichzeitig der Back-Office-Betriebsablauf automatisiert wird. MediaPro unterstützt verschiedene Vertriebs- bzw. Geschäftsmodelle mit einer Lösung, die dauerhaft maximal optimiert ist und gleichzeitig eine rasche Implementierung und niedrige Betriebskosten ermöglicht.

Informationen zu SintecMedia

SintecMedia ist für über 100 der weltweit besten Medienmarken der bevorzugte Partner im Bereich Business-Software. Seit 2000 ist SintecMedia auf eine Belegschaft von über 800 Mitarbeitern angewachsen, die in 12 Niederlassungen auf der ganzen Welt ein Werbebudget von mehr als 33 Milliarden US-Dollar für die renommiertesten Namen der Branche verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.sintecmedia.com.

Informationen zu BrandDeli

BrandDeli ist ein Medienunternehmen, das für die linearen und digitalen TV-Marken und Online-Plattformen in seinem Portfolio, darunter 24Kitchen, BBC First, Comedy Central, Discovery, Eurosport, FOX, FOX Sports, ID, MTV, National Geographic, Nickelodeon, Spike, TLC und Viceland, TV- und Online-Werbung sowie Markenpartnerschaften verkauft. BrandDeli vertritt außerdem die Online-Videoplattformen Vice und Makers Channel. Weitere Informationen finden Sie unter www.branddeli.nl.

