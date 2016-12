Atlantis Healthcare feiert 20 Jahre ergebnisorientierte und verhaltensmodifizierende globale Unterstützungsprogramme für Patienten

London (ots/PRNewswire) - ATLANTIS HEALTHCARE, ein Pionier und Weltmarktführer bei Gesundheitspsychologie-basierten Unterstützungsprogrammen für Patienten, feiert heute sein 20-jähriges Bestehen.

Die Mission von Atlantis ist die Optimierung der Gesundheitsergebnisse von Patienten durch Lösungen, die sie bei der Therapietreue bei medikamentöser Behandlung und beim effektiven Selbstmanagement ihres Leidens unterstützen.

In den vergangenen 20 Jahren hat Atlantis die Anwendung der Gesundheitspsychologie und Verhaltensmodifikation weiterentwickelt, um das Problem der Therapietreue besser in den Griff zu bekommen. Dazu zählen sein veröffentlichtes COM-B-Modell für Therapietreue und das jüngst von Atlantis vorgestellte Modell zum Selbstmanagement.

Matthew Walls, CEO von Atlantis Healthcare, sagte: "Atlantis war in diesem Bereich Wegbereiter und hat weltweit mit Gesundheitspsychologieakademikern zusammengearbeitet, um innovative, hoch personalisiere Lösungen bereitzustellen, die die Therapietreue bei medikamentöser Behandlung fördern. Das ist eine relativ neue wissenschaftliche Disziplin."

Die maßgeschneiderte Patientenunterstützung ist eine komplexe Aufgabe für die Pharmaindustrie. Atlantis kann hier 20 Jahre an relevanter Expertise und Erfahrung beisteuern, um diesen Prozess zu optimieren. Atlantis legt großen Wert auf die Effektivitätsanalyse seiner Programme, um den Nutzen für Kunden und Kostenträger aufzuzeigen. Dazu zählen robuste Analysestrategien, die integraler Bestandteil der Programme sind, und gelegentlich auch randomisierte kontrollierte Studien.

Jonny Duder, UK Managing Director und seit 2002 bei Atlantis, sagte: "Wir hatten den Ehrgeiz, auf globaler Ebene sinnvolle und messbare Unterstützung anzubieten, und genau das tun wir heute. Wir werden auch weiterhin unsere Energie in die Verbesserung der Lebensumstände von Patienten investieren und hart arbeiten, damit wir an vorderster Front dieses Trends bleiben."

Isabelle Van Bellegham, Patient Solution Lead, Diabetes Division bei Sanofi (ein Kunde von Atlantis), bezeichnet die Zusammenarbeit mit Atlantis als "hervorragend". Weiter führt Sie aus: "Atlantis besitzt eine große Expertise beim Aufbau und bei der Durchführung von Unterstützungsprogrammen für Patienten und gibt diese weiter. Außerdem treten sie als echter Partner auf. Durch diesen Mehrwert kann sich unser Team sehr ehrgeizige Ziele stecken."

Seit seinen Anfängen in Neuseeland 1996 hat Atlantis global expandiert mit Niederlassungen in Neuseeland, Australien, GB, Deutschland, Spanien und den USA. Das Unternehmen hat sich die digitale Technologie erfolgreich zunutze gemacht, um hoch personalisierte Unterstützungsprogramme für Patienten zu entwickeln.

Nach Aussage von Matthew Walls ist Atlantis heute gut aufgestellt, um an seinen Erfolg der vergangenen zwanzig Jahre anzuknüpfen. "Was Design, Entwicklung und Bereitstellung von Unterstützungsprogrammen für Patienten angeht, haben wir einen deutlichen Vorsprung. Wir haben die Grenzen neu abgesteckt und werden unsere Energie auch weiterhin in die Erforschung neuer evidenzbasierter Lösungen investieren, die sowohl die Gesundheitsergebnisse von Patienten verbessern als auch einen Mehrwert für Krankenversicherungen, Leistungserbringer und Pharmaunternehmen bieten."

Atlantis Healthcare ist ein führender Experte bei Design, Entwicklung und Bereitstellung von globalen Unterstützungslösungen für Patienten, die eine nachhaltige Verbesserung beim Selbstmanagement des Patienten ermöglichen. Der Ansatz von Atlantis ist erfolgreich, weil er sich durch Kombination seines proprietären Modells zur Selbstmanagement-Verhaltensmodifikation und innovativen digitalen und kreativen Lösungen positiv auf die Behandlungsergebnisse und die Erfahrung des Patienten auswirkt und zudem den Nutzen für die Produkte und Dienstleistungen der Kunden im Pharmabereich aufzeigt.

