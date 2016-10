Atlantis Healthcare Unterstützungsprogramme für Patienten auf der Shortlist für die PMEA Awards 2016

London (ots/PRNewswire) - Atlantis Healthcare, ein Weltmarktführer bei Angeboten für das Selbstmanagement und Änderungen der Lebensführung von Patienten, gibt heute bekannt, dass es zu den Finalisten um die prestigeträchtigen Auszeichnungen der Pharmaceutical Market Excellence Awards (PMEA), die am 23. November 2016 in London stattfinden, gehören wird.

Atlantis ist in die Shortlist für zwei Auszeichnungen aufgenommen worden, und zwar für seine Lösungen für Patienten, wozu "Life After Heart Attack" (LAHA) beim akuten Koronarsyndrom (Acute Coronary Syndrome, ACS) und "Let's Talk Tyrosinaemia" bei vererblicher Tyrosinämie Typ 1 (Hereditary Type 1 Tyrosinaemia, HT-1) gehören. Diese marktübergreifenden Initiativen wurden im Rahmen von Partnerschaften mit AstraZeneca Plc (AZ) beziehungsweise mit Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) entwickelt und durchgeführt.

Über "LAHA"

LAHA ist ein freies Unterstützungsprogramm über verschiedene Kanäle, das von Atlantis und AZ für Patienten mit ACS in den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt wurde. ACS steht für eine Reihe von lebensbedrohlichen Herzerkrankungen, wie etwa Herzinfarkte und instabile Angina, bei denen Patienten ein breites Spektrum an Medikamenten einnehmen. LAHA ist darauf ausgelegt, die Befolgung der Therapie zu verbessern, die in dieser Patientengruppe normalerweise nicht besonders gut ausgeprägt ist, obwohl es hier ein erhöhtes Risiko für mögliche Herzinfarkte gibt oder auch das Sterberisiko steigt. Das Programm hat sich positiv auf den Verbleib in der Behandlung (99 Prozent nach drei Monaten, 95 Prozent nach sechs Monaten und 83 Prozent nach 12 Monaten im Anschluss an die Aufnahme), auf die Einstellungen der Patienten und auf die Änderungen bei der Lebensführung ausgewirkt.

Über "Let's Talk Tyrosinaemia"

Let's Talk Tyrosinaemia ist ein globales Paket aus freien Unterstützungsinstrumenten, das von Atlantis und Sobi für von HT-1 betroffene Familien und Pflegefachkräfte (Healthcare Professionals, HCPs) entwickelt worden ist. Bei HT-1 handelt es sich um einen extrem seltenen genetischen Defekt, bei dem sich die Symptome häufig in den ersten Lebensmonaten manifestieren. Bleibt diese Erkrankung unbehandelt, kann sie zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen und betroffene Kinder überleben häufig nicht das 10. Lebensjahr. Zuvor war nicht besonders viel darüber bekannt, was Familien, die mit HT-1 leben müssen, an Selbstmanagementangeboten benötigen. Hier gab es ein Defizit an qualitativ hochwertigen Informationen und Unterstützungsangeboten, wodurch Familien mit dem Gefühl, isoliert zu sein, allein gelassen wurden - ohne Unterstützung und mit mangelhaften Informationen.

Eine qualitative und quantitative Untersuchung, die von Atlantis durchgeführt wurde, strich besonders die Hürden bei der Einhaltung einer Tyrosin-armen Ernährung und der Medikamenteneinnahme heraus. Diese Untersuchung wurde im Journal of Inherited Metabolic Disease veröffentlicht. Let's Talk Tyrosinaemia wurde gemeinsam mit klinischen Psychologen, spezialisierten Pflegekräften, Diätisten und Betreuern entworfen, um praktische Hilfe und Unterstützung über psychologische Bildung bereitstellen zu können. Es wurden umfangreiche Anleitungen entwickelt, um HT-1-Familien und Pflegefachkräfte zu stärken und zu unterstützen, damit diese optimal mit der Krankheit zurechtzukommen und sich den Hürden bei der Therapietreue stellen zu können. Das Programm wurde bereits im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und in den USA eingeführt und hat seither schon eine unglaubliche Resonanz bei den Familien und ebenso beim Fachpersonal aus der Pflege ausgelöst.

Matthew Walls, Vorsitzender und CEO von Atlantis, sagte dazu: "Wie sind hoch erfreut, im Finale der PMEA-Awards für unsere ACS- und HT-1-Programme zu sein. Für das Selbstmanagement von Patienten bei chronischen Erkrankungen benötigt man ausbaufähige Programme, die Patienten die Möglichkeit geben, mehr Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen, um darüber bessere Ergebnisse für ihr Wohlbefinden zu erreichen."

"Wir sind stolz, dass unsere Programme weiterhin Anerkennung erhalten, einfach weil sie Patienten dabei helfen, sich selbst besser um ihre Gesundheit zu kümmern. Das wird über die Förderung einer Kombination aus offenen Verhaltensweisen - wozu Motivation, körperliche Aktivität und bessere Essgewohnheiten gehören - zusammen mit einer herkömmlichen Befolgung der Medikamenteneinnahme erreicht. Dank den Fortschritten bei Biologika und Spezialtherapien stellt der einzigartige Rahmen zum Selbstmanagement von Atlantis Healthcare die beste derzeit verfügbare Programmrunterstützung dar, die die Bedürfnisse der Patienten erfüllt."

Sie können sich weitere Informationen über den Ansatz von Atlantis Healthcare zur Bereitstellung der besten verfügbaren Selbstmanagementlösungen unter folgender Adresse herunterladen:

http://www.atlantishealthcare.com/uk/approach

Um weitere Informationen zur Atlantis Healthcare Group zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Matthew Walls: Chief Executive Officer +44 208 747 4360

Über die Atlantis Healthcare Group

Atlantis Healthcare nutzt Erkenntnisse der Gesundheitspsychologie, um einzigartig personalisierte Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, die für nachhaltige Verbesserungen bei den Ergebnissen für Patienten, beim Selbstmanagement und bei der Therapietreue im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen sorgen. Durch die Anwendung des Modells zur Verhaltensänderung über das Selbstmanagement von Atlantis, bietet das Unternehmen personalisierte Patientenprogramme, mit deren Hilfe die individuellen Hindernisse bei der Einhaltung von Behandlungen überwunden werden können. Dadurch können Patienten selbst aktiv werden und ihre Behandlung einhalten, was wiederum einen positiven Effekt auf die Ergebnisse von Therapien und auf das Befinden der Patienten hat.

Atlantis verfügt über das größte Team weltweit anerkannter Experten aus der Gesundheitspsychologie, die eng mit kreativen Fachleuten unter anderem für digitale Produkte zusammenarbeiten. Das Unternehmen nutzt klinisch bewährte Modelle und akademische Forschung zur Entwicklung preisgekrönter Programme zu Verhaltensänderungen, die Patienten zu einer besseren Gesundheit verhelfen. Die Produkte und Dienstleistungen des Konzerns sind weltweit verfügbar und es existieren Niederlassungen in Australien, Deutschland, Neuseeland, Spanien, im Vereinigten Königreich und in den USA.

Original-Content von: Atlantis Healthcare, übermittelt durch news aktuell