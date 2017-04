Mahindra Comviva veröffentlicht den MobiLytx Centralized Communication Manager für Umsatzsteigerung und Verbesserung des Kundenengagements

Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - - Rationalisiert die Kundeninteraktion mit Betreibertools und Service-Benachrichtigungssystemen

- Verwaltet Lebenszyklus-Auslöser für ein relevantes, holistisches Engagement der Kunden des Beitreibers über mehrere Kanäle hinweg

Mahindra Comviva, weltweiter Marktführer für Mobilitätslösungen, gab heute die Veröffentlichung des MobiLytix[TM] Centralized Communication Manager bekannt, einer vereinheitlichten, intelligenten und auf Analyse beruhenden Kommunikationsplattform, die Betreibern bei der Verwaltung ihrer Echtzeit-Auslöser für den Lebenszyklus hilft und sicherstellt, dass ihr Kundenengagement relevant, holistisch und kanalübergreifend verläuft.

Angesichts der zunehmenden Komplexität im Bereich der Telekommunikation setzten Betreiber bislang eine Reihe von kundengerichteten Kommunikations-Tools und Service-Benachrichtigungen ein. Allerdings wurden diese Tools in einer siloartigen Struktur betrieben und wiesen keine echte Integration auf, was zu einem lückenhaften und irrelevanten Engagement mit den Kunden führte. Der MobiLytix[TM] Centralized Communication Manager bietet eine zentralisierte Kommunikationsplattform, die die Kundeninteraktion mittels Betreibertools und -systemen rationalisiert, was eine positive Auswirkung auf das Kundenerlebnis sowie die Einnahmen des Betreibers hat.

Amit Sanyal, Business Head im Bereich Consumer Value Solutions bei Mahindra Comviva, erklärte anlässlich der Veröffentlichung: "In der hart umkämpften Telekommunikationswelt unserer Zeit ist es extrem wichtig, ein Kundenerlebnis voranzutreiben, das zeitgerecht, relevant und kontextbezogen ist. Da allerdings alte Systeme nach wie vor im Einsatz sind, mangelt es dem Kundenengagement der heutigen Betreiber an Kohärenz, Klarheit und Termintreue. Wir freuen uns, unser neues Angebot, die MobiLytix[TM] Centralized Communication Plattform, vorstellen zu können, die sicherstellt, dass die Betreiber über verschiedene Systeme und Tools hinweg einen ganzheitlichen Blick auf das Kundenengagement werfen können. Dadurch sind die Betreiber besser dazu in der Lage, die Einnahmen aus zielgerichteteren Angeboten zu steigern, und zugleich können Kunden eigenständig mehr entdecken."

Mahindra Comvivas Lösungen für Kundennutzen werden an über 40 Stellen in 25 Ländern weltweit eingesetzt und helfen so über 250 Millionen Kunden. Seine MobiLytix[TM] Programmsuite bietet Vermarktern datengestützte Marketingtools, mit deren Hilfe sie zutiefst kontextbezogene Angebote über zahlreiche Kanäle und auf jedem Gerät übermitteln können. Mit der MobiLytix[TM] Programmsuite können Vermarkter Informationen über Kundenkontext erwerben, analysieren und anwenden, um personalisierte Echtzeit-Interaktionen einzuleiten, die die Umsatzentwicklung verbessern und Wettbewerbsvorteile schaffen. Die Lösung bietet 800 Millionen digitale Marketingbotschaften pro Tag und liefert eine 60-prozentige Genauigkeit bei der Abwanderungsvorhersage.

Für weitere Fragen ist zuständig: Sundeep Mehta Global PR and Corporate Communications bei Mahindra Comviva Tel: +91-124-481-9000 E-Mail: pr@mahindracomviva.com

Original-Content von: Mahindra Comviva, übermittelt durch news aktuell