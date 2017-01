DGAP-News: GBC AG: SAVE THE DATE 2017 // MKK - MÜNCHNER KAPITALMARKT KONFERENZ

DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz GBC AG: SAVE THE DATE 2017 // MKK - MÜNCHNER KAPITALMARKT KONFERENZ 18.01.2017 / 10:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Im April und Dezember 2017 lädt die GBC AG zur 23./24. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz in das The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels ein. Im Folgenden finden Sie die Termine für die Münchner Kapitalmarkt Konferenzen 2017: 23. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 26./27. April 2017 The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - Sophienstrasse 28 - 80333 München 24. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12./13. Dezember 2017 The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - Sophienstrasse 28 - 80333 München Für:Institutionelle Investoren & Pressevertreter Teilnahmegebühr:300,00 EUR, Presse und institutionelle Investoren kostenfrei Themen:Es präsentieren sich rund 30/45 deutsche Aktiengesellschaften den anwesenden Investoren und Kapitalmarktteilnehmern. Parallel zu den Unternehmenspräsentationen ist die Möglichkeit für 1-on-1-Meetings mit den teilnehmenden Vorständen gegeben. Das Programm sowie das Anmeldefax zur Konferenz und 1-on-1-Meetings werden ca. 4 Wochen vor der Konferenz unterwww.mkk-investor.deonline gestellt. Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-44/49 konferenz@gbc-ag.de -------------------------------------------------------------------------------- 18.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 537343 18.01.2017