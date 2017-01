DGAP-News: m4e AG: Studio 100 N.V. beabsichtigt Mehrheitserwerb an der m4e AG

DGAP-News: m4e AG / Schlagwort(e): Sonstiges m4e AG: Studio 100 N.V. beabsichtigt Mehrheitserwerb an der m4e AG 25.01.2017 / 15:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- m4e AG: Studio 100 N.V. beabsichtigt Mehrheitserwerb an der m4e AG Höhenkirchen-Siegertsbrunn, 25. Januar 2017:Die belgische Gesellschaft Studio 100 N.V. mit Sitz in Schelle, Belgien, beabsichtigt sich mehrheitlich an dem Münchner Brand Management- und Medienunternehmen m4e AG (ISIN: DE000A0MSEQ3) zu beteiligen. Die Gründungs- und Hauptaktionäre der m4e AG, Hans Ulrich Stoef, Michael Büttner, Oliver Jansen und Cees Wessels (Letzterer über seine Beteiligungsgesellschaften TSC Holding B.V. und WMG Holding B.V.), die zusammen ca. 68 Prozent der Aktien der m4e AG halten, haben sich heute mit der Studio 100 N.V. über den Verkauf sämtlicher von ihnen gehaltener Aktien geeinigt. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Die Gründungs- und Hauptaktionäre haben sich zu dem Verkauf entschlossen, um im Sinne der Gesellschaft sicherzustellen, dass die m4e AG auch weiterhin in Inhalte investieren kann. Mit Studio 100 N.V. hat die m4e AG einen perfekten strategischen Partner gefunden. Beide Gesellschaften stärken durch diese Beteiligung ihre nationale und internationale Vertriebskraft und wappnen sich so gegen den wachsenden internationalen Wettbewerbsdruck. "Wir haben uns zum Wohle der m4e AG zu dem Verkauf an Studio 100 entschieden und sind davon überzeugt, dass dies der richtige Schritt für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens ist. Der Markt befindet sich auf allen Ebenen, u. a. durch die zunehmende Digitalisierung, in einem enormen Umbruch und einer Konsolidierungsphase. Persönlich finde ich die neue Konstellation extrem motivierend und spannend und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Studio 100", sagt Hans Ulrich Stoef, der weiterhin als CEO der m4e AG den internationalen Wachstumskurs der Gesellschaft vorantreiben wird. "Gemeinsam planen wir eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der Kinder- und Familienunterhaltung." Hans Bourlon, CEO von Studio 100, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, den nächsten Schritt in unserer Internationalisierung zu gehen. Die Synergien, die durch diese Akquisition entstehen, werden sich in den kommenden Jahren auszahlen". Höhenkirchen-Siegertsbrunn, 25. Januar 2017 m4e AG - Vorstand Links:www.m4e.de|www.studio100.tv Über m4e AG: Die m4e Gruppe, gegründet 2003, ist ein international agierendes Brand Management- und Medienunternehmen mit Fokus auf Kinder- und Familienunterhaltung. Die m4e AG ist führend in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Animations- und Live Action-Programmen. Der Programmkatalog der Gruppe umfasst ca. 2.300 Episoden und beinhaltet so bekannte Themen wieLizzie McGuire,Mia and me(R),Tip the Mouse,Wissper,Miffy and Friends,Rainbow FishoderConni. Seit Juli 2007 ist die m4e AG im Entry Standard der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A0MSEQ3). Zur Unternehmensgruppe gehören die Tex-ass Textilvertriebs GmbH, die Telescreen B.V., die m4e Television GmbH, die Joint Venture Unternehmen Hahn & m4e Productions GmbH und YEP! TV Betriebs GmbH & Co. KG, sowie die m4e Licensing & Merchandising, eine Full-Service-Agentur/Division, zu deren Portfolio bekannte internationale Marken wie z.B.BeybladeoderYo-kai Watchzählen. m4e Gruppe - wichtigste Fakten: - Die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand - Programmportfolio mit ca. 2.300 Episoden bester Kinder- und Familienunterhaltung - Preisgekrönte Serien in über 150 Ländern weltweit - Neue Themen in Entwicklung/Produktion:Mia and me(R) (Staffel 3 & 4, Kinofilm);Me, Mum & Mysteryuvm. Über Studio 100 N.V.: Studio 100, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Kinder und Familienunterhaltung, wurde 1996 von Gert Verhulst und Hans Bourlon gegründet. Mit Hauptsitz in Schelle, Belgien, hat das Unternehmen Niederlassungen in den Niederlanden und Deutschland, sowie Animationsstudios in Frankreich und Australien. Die berühmten Charaktere von Studio 100 tauchen in Filmen, im Theater, in der Musik, auf digitalen Plattformen, in Büchern, im Merchandising sowie in Live-Action als auch Animation auf. Studio 100 betreibt außerdem sechs Freizeitparks in Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Kontakte m4e AG m4e AG Studio 100 N.V. Public Relations Investor Relations Public Relations Joe Hofer Susan Hoffmeister Ann Janssens T+49-8102-99453-55 c/o CROSSALLIANCE communication GmbH T+32-3-2952391 Ehofer@m4e.de T+49-89-89827227 Eann.janssens@studio100.be Twittertwitter.com/m4eAG Eir@m4e.de Sprache: Deutsch Unternehmen: m4e AG Altlaufstr. 42 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn Deutschland Telefon: 08102/99453-0 Fax: 08102/99453-99 E-Mail: ir@m4e.de Internet: www.m4e.de ISIN: DE000A0MSEQ3 WKN: A0MSEQ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 539053 25.01.2017