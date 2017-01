DGAP-Adhoc: m4e AG gibt Einigung über den Verkauf der Aktienmehrheit an der m4e AG bekannt

DGAP-Ad-hoc: m4e AG / Schlagwort(e): Sonstiges m4e AG gibt Einigung über den Verkauf der Aktienmehrheit an der m4e AG bekannt 25.01.2017 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- m4e AG gibt Einigung über den Verkauf der Aktienmehrheit an der m4e AG bekannt Höhenkirchen-Siegertsbrunn, 25. Januar 2017: Der Vorstand der m4e AG gibt bekannt, dass die Gründungs- und Hauptaktionäre der Gesellschaft, Hans Ulrich Stoef, Michael Büttner, Oliver Jansen und Cees Wessels (Letzterer über seine Beteiligungsgesellschaften TSC Holding B.V. und WMG Holding B.V.), die zusammen ca. 68 Prozent der Aktien der m4e AG halten, sich heute mit der Studio 100 N.V. (oder eine ihrer Beteiligungen) über den Verkauf sämtlicher von ihnen gehaltener Aktien geeinigt haben. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Höhenkirchen-Siegertsbrunn, 25. Januar 2017 m4e AG - Vorstand -------------------------------------------------------------------------------- 25.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: m4e AG Altlaufstr. 42 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn Deutschland Telefon: 08102/99453-0 Fax: 08102/99453-99 E-Mail: ir@m4e.de Internet: www.m4e.de ISIN: DE000A0MSEQ3 WKN: A0MSEQ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 539049 25.01.2017 CET/CEST