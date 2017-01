DGAP-News: PROJECT belegt erneut Platz 1 bei AssCompact Trends Studie

DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien PROJECT belegt erneut Platz 1 bei AssCompact Trends Studie 23.01.2017 / 07:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Im Bereich Beteiligungen ist der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT Investment nach der Top-Positionierung in der AssCompact Trends Studie III/2016 auch in der vierten Quartalserhebung erstrangig. Im Frühjahr 2016 konnte PROJECT den Service Award von FONDS Professionell gewinnen. Jetzt bestätigen die Franken erneut ihr kontinuierlich hohes Qualitätsniveau im Service-Bereich mit der AssCompact Trends Studie IV/2016. Die Ergebnisse stammen aus einer Befragung von Assekuranz- und Finanzvermittlern zur aktuellen Stimmung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen, diesmal mit Fokus auf das Thema »Digitale Unterstützung«. Das auf Investitionen in Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen spezialisierte Investmenthaus unterstützt freie Finanzvermittler und Maklerpools mit bundesweit vor Ort präsenten Vertriebsdirektionen. Ergänzend kümmert sich das zentrale Serviceteam der PROJECT Vermittlungs GmbH um die zeitnahe Bearbeitung aller Partneranfragen. Darüber hinaus wird den Vertriebspartnern ein internes Online-Portal zur Verfügung gestellt, das rund um die Uhr neben allen angebotsspezifischen Daten und Unterlagen auch ein Renditeberechnungsprogramm bietet. »Wir freuen uns sehr, dass die Service-Leistungen, die wir mit unserem engagierten Außen- und Innendienstteam erbringen, erneut von freien Finanzvermittlern mit der Spitzenposition gewürdigt worden sind. Dies sehen wir als Verpflichtung für die Zukunft«, so Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs GmbH. Weitere Informationen zur PROJECT Partnerbetreuung unterhttps://www.project-investment.de/vertriebspartner/ Download der Individualanalyse AssCompact Trends IV/2016: https://www.project-investment.de/_assets/_media/_download/_pdf/_fonds/downloads /Auszeichnungen/20161205_AssCompact_Trends_IV_2016_Individualanalyse_PROJECT.pdf Download Pressefoto Partnerbetreuung: https://www.project-investment.de/_assets/_download/Presse_2017/Bitmaps/PROJECT_ Investment_Gruppe_AssCompact_Trends_IV-2016.jpg Druckfreigabe erteilt. 1.693 Zeichen. Belegexemplar erbeten. Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail:presse@project-investment.de -------------------------------------------------------------------------------- 23.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 536761 23.01.2017