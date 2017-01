DGAP-Adhoc: RHÖN-KLINIKUM AG: Stephan Holzinger übernimmt den Vorstandsvorsitz der RHÖN-KLINIKUM AG

DGAP-Ad-hoc: RHÖN-KLINIKUM AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges RHÖN-KLINIKUM AG: Stephan Holzinger übernimmt den Vorstandsvorsitz der RHÖN-KLINIKUM AG 20.01.2017 / 18:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 EUMarktmissbrauchsverordnung (MAR) RHÖN-KLINIKUM AG: Stephan Holzinger übernimmt den Vorstandsvorsitz der RHÖN-KLINIKUM AG Bad Neustadt, 20 Januar 2017. Der Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG hat Stephan Holzinger (49) heute einstimmig mit einer Amtszeit von 5 Jahren zum Mitglied des Vorstands bestellt. Er übernimmt den Vorstandsvorsitz ab dem 1. Februar 2017. Holzinger gehört seit 2013 dem Aufsichtsrat der RHÖNKLINIKUM AG an. Sein Amt im Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG legt Stephan Holzinger mit seinem Amtsantritt als Vorstand nieder. Der Nominierungsausschuss hat für die Nachfolge im Aufsichtsrat Frau Dr. Annette Beller, Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin und Mitglied des Vorstandes der B. Braun Melsungen AG nominiert. Martin Siebert (56), der derzeitige Vorstandsvorsitzende, wird ihn künftig als sein Stellvertreter zusammen mit den übrigen Mitgliedern des Vorstandes der RHÖN-KLINIKUM AG unterstützen. Stephan Holzinger verantwortet fortan die Unternehmensstrategie, die Konzern-IT mit dem Zukunftsprojekt Watson, den Standort UKGM sowie die Bereiche Interne Revision, Unternehmenskommunikation, Compliance und die Konzernzentrale. Martin Siebert ist künftig neben der Co-Leitung des UKGM für die Materialwirtschaft und wie bisher schon für die Bereiche Recht und Personal zuständig. Ihr Kontakt: Dr. Kai G. Klinger (mitteilende Person) Investor Relations & Corporate Finance RHÖN-KLINIKUM AG Schlossplatz 1 97616 Bad Neustadt a. d. Saale Telefon: 09771 65-1318 Telefax: 09771 99-1736 Email: ir@rhoen-klinikum-ag.com Achim Struchholz Unternehmenskommunikation RHÖN-KLINIKUM AG Schlossplatz 1 97616 Bad Neustadt a. d. Saale Telefon: 09771 65-1327 Telefax: 09771 65-1820 E-Mail: kommunikation@rhoen-klinikum-ag.com -------------------------------------------------------------------------------- 20.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale Deutschland Telefon: +49 (0)9771 - 65-0 Fax: +49 (0)9771 - 97 467 E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com ISIN: DE0007042301 WKN: 704230 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 538217 20.01.2017 CET/CEST