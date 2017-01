DGAP-Adhoc: RHÖN-KLINIKUM AG: Beschlussverfahren des Aufsichtsrats der Rhön-Klinikum zur Neuorganisation des Vorstands

DGAP-Ad-hoc: RHÖN-KLINIKUM AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges RHÖN-KLINIKUM AG: Beschlussverfahren des Aufsichtsrats der Rhön-Klinikum zur Neuorganisation des Vorstands 19.01.2017 / 18:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 EUMarktmissbrauchsverordnung (MAR) Rhön-Klinikum AG: Beschlussverfahren des Aufsichtsrats der Rhön-Klinikum zur Neuorganisation des Vorstands Bad Neustadt, 19.01.2017. Im Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG läuft ein Beschlussverfahren zum Umbau des Vorstands, das spätestens am Freitag, 20. Januar 2017 um 24:00 Uhr in dieser Form abgeschlossen sein wird. Kommt der Beschluss zustande, würde der Aufsichtsrat mit Wirkung vom 01. Februar 2017 Stephan Holzinger in den Vorstand des Unternehmens berufen. Stephan Holzinger war bereits seit einigen Jahren Mitglied im Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG; dieses Mandat würde er aufgeben. Mit seinem Eintritt in den Vorstand würde Stephan Holzinger zugleich den Vorstandsvorsitz übernehmen. Dr. Dr. Martin Siebert, der dieses Amt bislang wahrgenommen hat, würde aus persönlichen Gründen in die Funktion des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden wechseln. Holzinger studierte Verwaltungswissenschaft - ein interdisziplinäres Studium des Rechts, der Wirtschaft und der Politik - an den Universitäten Konstanz und Oslo. Seine berufliche Laufbahn führte ihn zunächst zu USSenator John W. Warner, Raytheon Inc. und zur BMW Group. Er ist Autor mehrerer Fachbücher und -artikel und dozierte an Universitäten über kommunikationsstrategische Themen. Hochvermögenden Familien, Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Unternehmen und Unternehmern steht er seit mehr als einem Jahrzehnt als Berater in Fragen des strategischen Reputationsmanagements zur Seite. Durch seine Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der RHÖN-KLINIKUM AG, als Mitglied des Aufsichtsrats des deutschlandweit einzigen privaten Universitätsklinikums Gießen-Marburg (UKGM) und als Verwaltungsratsmitglied der HCM S.E. ist er der Gesundheitsbranche eng verbunden. Im Zuge dieser Umorganisation würden einzelne Zuständigkeiten intern neu geordnet. Über notwendige Anpassungen der internen Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstandes würde der Aufsichtsrat abschließend auf seiner nächsten turnusgemäßen Sitzung am 23. Februar 2016 beraten. Ihr Kontakt: Dr. Kai G. Klinger (mitteilende Person) Investor Relations & Corporate Finance RHÖN-KLINIKUM AG Schlossplatz 1 97616 Bad Neustadt a. d. Saale Telefon: 09771 65-1318 Telefax: 09771 99-1736 Email: ir@rhoen-klinikum-ag.com Achim Struchholz Unternehmenskommunikation RHÖN-KLINIKUM AG Schlossplatz 1 97616 Bad Neustadt a. d. Saale Telefon: 09771 65-1327 Telefax: 09771 65-1820 E-Mail: kommunikation@rhoen-klinikum-ag.com -------------------------------------------------------------------------------- 19.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale Deutschland Telefon: +49 (0)9771 - 65-0 Fax: +49 (0)9771 - 97 467 E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com ISIN: DE0007042301 WKN: 704230 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 537895 19.01.2017 CET/CEST