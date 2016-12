DGAP-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Elster Oil & Gas verkauft Royalties

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Verkauf Deutsche Rohstoff AG: Elster Oil & Gas verkauft Royalties 30.12.2016 / 22:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Deutsche Rohstoff: Elster Oil & Gas verkauft Royalties Mannheim/Denver. Elster Oil & Gas (EOG), 93%ige Tochter der Deutsche Rohstoff, hat ihre Umsatzbeteiligungen ("Royalties") an verschiedenen Bohrungen in der Nähe des Ortes Windsor für USD 1,56 Mio. veräußert. Die Royalties waren ursprünglich Teil der Flächen von Tekton Energy. Zusätzlich zu dem Veräußerungserlös sind EOG in den vergangenen Monaten Umsätze in Höhe von USD 400.000 zugeflossen. Da den Flächen kein aktivierter Bilanzwert gegenübersteht, wird der Veräußerungserlös vollständig als Gewinn realisiert. Mannheim, 30. Dezember 2016 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag, CEO Tel. +49 6221 871 000 info@rohstoff.de -------------------------------------------------------------------------------- 30.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG N1, 1 (Stadthaus), 3. Etage 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 06221-87100-11 Fax: 06221-87100-22 E-Mail: gutschlag@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4, WKN: A0XYG7, A1R07G Indizes: Entry Standard (Performance TOP 30) Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 533503 30.12.2016 CET/CEST