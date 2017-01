DGAP-News: LOTTO24 AG: Lotto24 erhält auch 2017 Gütesiegel »Hamburgs beste Arbeitgeber«

DGAP-News: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Sonstiges LOTTO24 AG: Lotto24 erhält auch 2017 Gütesiegel »Hamburgs beste Arbeitgeber« 27.01.2017 / 09:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Lotto24 erhält auch 2017 Gütesiegel»Hamburgs beste Arbeitgeber« (Hamburg, 27. Januar 2017) Die Lotto24 AG, Deutschlands führender Anbieter von staatlichen Lotterien im Internet (www.lotto24.de), gehört auch 2017 mit der Bestnote von fünf Sternen zu den Siegern des Wettbewerbs »Hamburgs beste Arbeitgeber«. Bereits 2015 erhielt Lotto24 diese besondere Auszeichnung. 256 Hamburger Unternehmen nahmen an der Ausschreibung teil, die jährlich von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung »IMWF«, »alsterradio 106,8« und dem »Hamburger Abendblatt« durchgeführt wird. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Trotz der Verdoppelung unseres Teams in den letzten zwei Jahren ist es uns offenbar gelungen, unsere besondere, die Mitarbeiter wertschätzende Unternehmenskultur zu erhalten", so Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG. Grundlegende Kriterien für die Topplatzierung sind eine hervorragende Personalarbeit, die Unternehmenskultur und die fachliche Qualität, die die Lotto24 AG nach Ansicht der Juroren in höchstem Maße erfüllt. Die wissenschaftliche Basis der Bewertung ist eine Befragung der Führungskräfte und Mitarbeiter auf Basis des renommierten Qualitätsmanagement-Systems (»EFQM«) der European Foundation for Quality Management. Lotto24 verfolgt seit der Gründung das Ziel, die Dynamik eines modernen Internet-Unternehmens mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter zu verbinden. So bietet Lotto24 unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle und Heimarbeitsplätze an. Besonderen Wert legen die Vorstände Petra von Strombeck, Magnus von Zitzewitz und Kai Hannemann auf Teamwork, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine transparente Kommunikation. Regelmäßig führt das Unternehmen intern Mitarbeiterumfragen durch und setzt Anregungen und Vorschläge zur Optimierung der Prozesse um. Teamfähigkeit wird im Unternehmen großgeschrieben, denn bei Lotto24 arbeiten die unterschiedlichsten Professionen und Charaktere zusammen: Marketingexperten, Finanzspezialisten, Kundenservice-Mitarbeiter und IT-Profis. Die Auszeichnung »Hamburgs beste Arbeitgeber« zeigt, dass die Personalarbeit von Lotto24 mit einer hohen Zufriedenheit und einem überdurchschnittlichen Engagement der Mitarbeiter belohnt wird. "Schließlich sind motivierte und zufriedene Mitarbeiter auch die Voraussetzung für unseren zukünftigen Erfolg", so Petra von Strombeck weiter. Über die Lotto24 AG:Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet (www.lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer mit weitem Abstand vor den Wettbewerbern. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten. Kontakt: Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 (0) 40 / 82 22 39 - 501 E-Mail: presse@lotto24.de Internet:www.lotto24-ag.de www.lotto24.de -------------------------------------------------------------------------------- 27.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 539489 27.01.2017