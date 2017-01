DGAP-Adhoc: Asian Bamboo AG

DGAP-Ad-hoc: Asian Bamboo AG / Schlagwort(e): Rechtssache Asian Bamboo AG 03.01.2017 / 16:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Hamburg, 3. Januar 2017 - Die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse hat den Antrag des Insolvenzverwalters über das Vermögen der Asian Bamboo AG, Herr Dr. Christoph Morgen, Hamburg, auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Asian Bamboo AG (ISIN DE000A0M6M79) zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) abgelehnt. Den gegen den Ablehnungsbescheid eingelegten Widerspruch hat der Insolvenzverwalter am 30.12.2016 zurückgenommen, so dass der Ablehnungsbescheid der Frankfurter Wertpapierbörse seitdem rechtskräftig ist. Dr. Christoph Morgen als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Asian Bamboo AG -------------------------------------------------------------------------------- 03.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Asian Bamboo AG Stadthausbrücke 1-3 20355 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 37644 798 Fax: +49 40 37644 500 E-Mail: info@asian-bamboo.de Internet: www.asian-bamboo.de ISIN: DE000A0M6M79, DE000A0M6M79 WKN: A0M6M7, A0M6M7 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 533915 03.01.2017 CET/CEST