DGAP-News: Timeless Homes GmbH: Die Frauscher Bootswerft und TIMELESS präsentieren eine Limited Edition der Frauscher 1414 Demon

TIMELESS YACHTS Ocean Club Die Frauscher Bootswerft und TIMELESS präsentieren eine Limited Edition der Frauscher 1414 Demon * Erste Luxusyacht der Marke TIMELESS YACHTS * Klares, zeitloses Design * Limited Edition mit vielen Besonderheiten * Präsentation am Sonntag, 22. Januar 2017 auf der Messe BOOT 2017 in Düsseldorf * Yacht "Ocean Club" kann ab März 2017 ab Port Adriano, Mallorca gechartert werden Ohlsdorf, München, Düsseldorf 18. Januar 2017 - Die international anerkannte Frauscher Bootswerft und die TIMELESS LUXURY GROUP präsentieren am Sonntag, den 22. Januar 2017 ab 17.00 Uhr auf der Messe BOOT 2017 in Düsseldorf die Yacht "TIMELESS Ocean Club", eine Limited Edition der Frauscher 1414 Demon. Beide Unternehmen prägen einen eleganten und leidenschaftlichen Stil, der in der "TIMELESS Ocean Club" zum Ausdruck kommt. Die TIMELESS LUXURY GROUP ist auf Luxusimmobilien und andere Produkte im Luxussegment spezialisiert und wird sich in Zukunft zusammen mit der Frauscher Bootswerft auch auf dem Wasser präsentieren. Klares, zeitloses Design und markante Linien "Ocean Club" heißt das erste Modell unter der Marke TIMELESS YACHTS, das als Limited Edition der 1414 Demon von der Frauscher Bootswerft in einer Auflage von maximal sieben Stück gefertigt wird. Ziel der TIMELESS Designer war es, die Wohlfühlatmosphäre einer Luxusimmobilie auf ein exklusives Boot zu übertragen. Ganz im Stil der Marke verbindet die "Ocean Club" klares Design mit innovativen Funktionen und besonderen Elementen. In Kooperation mit Frauscher ist so ein Boot entstanden, das in seiner Ausstattung einzigartig ist und dabei höchsten Ansprüchen an Qualität und Langlebigkeit gerecht wird. Im Außenbereich verfügt die knapp 14 Meter lange Yacht über eine großzügige Lounge mit großer Badeplattform und Liegefläche, eine gut ausstaffierte Bar sowie ein Barbecue. Im Innenbereich mit Stehhöhe bietet die Yacht ein großzügiges Bad, eine Küchenzeile, eine elegante Lounge und Schlafgelegenheit für bis zu vier Personen. Das Design der Limited Edition besticht durch seine zeitlose Eleganz. Mit viel Liebe zum Detail wurden hochwertige Materialien ausgewählt und verarbeitet. Das von außen nach innen stimmige Konzept wurde durch die ausgezeichnete Fachkompetenz von Frauscher Entwicklungsleiter Thomas Gerzer bis ins letzte Detail umgesetzt. Das harmonische Zusammenspiel von Leidenschaft und Kompetenz, welches die Zusammenarbeit der Frauscher Bootswerft und TIMELESS von Anfang an geprägt hat, wird in dem einzigartigen Ergebnis sichtbar. Limited Edition mit vielen Besonderheiten Qualität und Langlebigkeit haben bei TIMELESS einen hohen Stellenwert. Auf dem gesamten Deck kam hochwertiges Esthec anstelle von klassischem Teakholz zum Einsatz. Das Material zeichnet sich auch über Jahre hinweg durch Farbtreue und hohe Beständigkeit aus und lässt gleichzeitig viele Freiheiten in der Gestaltung zu. Für die Limited Edition wurde eine einzigartige Grafik entwickelt, die sich an klassischen Linien orientiert und dem Deck gleichzeitig eine moderne Klarheit verleiht. Die eleganten Proportionen und Details der Yacht werden durch einen edlen Metallic-Lack perfekt inszeniert. Das Material- und Farbkonzept des Interieurs wurde in Anlehnung an die Immobilien von TIMELESS entwickelt und strahlt eine angenehme Wohnatmosphäre aus. Ein belederter Tisch im Innenraum, eine Corianküche mit Fronten aus Mooreiche sowie lackierte und mit Leder bezogene Schottwände runden die hochwertige Ausstattung im Innenbereich ab. Mittelpunkt der Lounge im Außenbereich ist ein stabiler, eigens entwickelter Tisch aus Corian, dessen Fläche zum Dinner mit wenigen Handgriffen großzügig erweitert werden kann. Eine weitere Innovation ist die Integration von neu patentierten Magnetgläsern: Im Innen- und Außenbereich ermöglichen unsichtbar eingearbeitete Metallflächen ein rutschsicheres Abstellen von Drinks und Cocktails. "Nachdem wir uns kennen gelernt und gesehen hatten, was TIMELESS auf die Beine stellt, haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam unsere 1414 Demon als Limited Edition auf den Markt zu bringen," kommentiert Stefan Frauscher die Zusammenarbeit. "Frauscher steht für exzellente Handwerkskunst und ein hohes Maß an Qualitätsarbeit. Werte, die auch unser Partner TIMELESS schätzt und deshalb hat die Umsetzung des Projektes auch so großen Spaß gemacht. Darüber hinaus konnten wir etwa in Fragen der Materialauswahl mit unserem Partner neue Zugänge entdecken und uns so ein gemeinsam ein Stück weiterentwickeln." Jana Zechmeister und Stephan Everwin, Chefdesigner bei TIMELESS, über die Zusammenarbeit mit der Frauscher Bootswerft: "Es steckt viel Herzblut in diesem Projekt. Die Zusammenarbeit war sehr inspirierend und wir hatten sofort einen gemeinsamen Nenner. Mit der Frauscher Bootswerft haben wir einen Partner gefunden, der unsere Ansprüche an Design, Funktionalität und Qualität teilt und aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen ist. Das ist nicht selbstverständlich und hat uns viel Freude bereitet." "Mit der Frauscher Bootswerft haben wir einen hervorragenden und absolut zuverlässigen Partner im Bootsbau gefunden, der unsere Philosophie hinsichtlich Qualität und unsere Leidenschaft bei der Umsetzung aller unserer Projekte teilt. Das sympathische und kompetente Team hat uns von Anfang an hervorragend betreut. Wir freuen uns, unseren Kunden zukünftig auch unvergessliche Momente auf dem Wasser an Bord einer außergewöhnlichen Yacht bieten zu können," sagt Michael Gössl, CEO der TIMELESS LUXURY GROUP. Im März 2017 wird die Yacht im exklusiven Hafen Port Adriano auf Mallorca zu Wasser gelassen und kann dort tage- und wochenweise gechartert werden. TIMELESS LUXURY GROUP Die TIMELESS LUXURY GROUP besteht aus den Unternehmen Timeless Properties, Timeless Homes und Timeless Projects. Timeless Properties GmbH Die Timeless Properties ist Anbieter exklusiver Luxus-Ferienvillen und Chalets, die unter der Marke TIMELESS HIDEAWAYS in Kooperation mit TUI, dem größten Touristikkonzern Europas, vermarktet werden. Außerdem realisiert das Unternehmen weitere, über den Immobilienbereich hinausgehende Projekte im Luxussegment unter der Marke TIMELESS, unter anderem Yachten der Marke TIMELESS YACHTS. Timeless Homes GmbH Timeless Homes ist die Projektentwicklungsgesellschaft von TIMELESS. Das Unternehmen ist Anbieter von Luxusvillen der Marke TIMELESS HOMES und Luxus-Chalets der Marke TIMELESS CHALETS. Dabei arbeitet Timeless Homes mit ausgewählten Architekten sowie Partnern aus der Design- und Immobilienbranche zusammen. Im Rahmen eines Exklusivvertrages entwickelt Timeless Homes auch sämtliche Immobilienprojekte der Timeless Properties, insbesondere Luxus-Ferienvillen der Marke TIMELESS HIDEAWAYS. Die Anleihe der Timeless Homes GmbH (WKN: A1R09H) notiert seit Juli 2013 an der Börse Düsseldorf im Segment Primärmarkt für Anleihen und wird seit November 2013 auch im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Timeless Projects GmbH Timeless Projects, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Timeless Homes GmbH, betreibt in Kooperation mit Kofler & Kompanie, einem der renommiertesten Unternehmen der Catering- und Eventbranche, das Clubschiff MS CATWALK, das vom PORSCHE DESIGN STUDIO gestaltet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com. Frauscher Bootswerft: Seit 1927 steht der Name Frauscher für innovative und hochwertige Boote und Yachten. Höchste Standards, modernes Design und einzigartige Fahreigenschaften haben aus den Booten von Frauscher das gemacht, was sie heute sind: Motor- und Elektroyachten, die inspirieren und Emotionen auslösen. Medienkontakt TIMELESS LUXURY GROUP: Maximilian Fischer max. Equity Marketing GmbH Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 mailto: m.fischer@max-em.de Pressekontakt Frauscher: Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG Susanne Schirl Tel.: +43 7612/636 55 - 35 susanne.schirl@frauscherboats.com