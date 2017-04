SSON European Excellence Awards - Bekanntgebung der Shortlist

London (ots/PRNewswire) - Mit Ankündigung der Shortlist zu den diesjährigen Excellence Awards feiert die Community Shared Services and Outsourcing Network (SSON) ein weiteres Rekordjahr. Die Excellence Awards stehen für eine weltweit anerkannte alljährliche Verleihung im industriellen Bereich - geehrt und gefeiert werden Shared Services und Service Delivery Teams, die Industriestandards in ihren SSO-Initiativen übertroffen haben. Die Verleihung 2017 findet anlässlich der alljährlichen Shared Services and Outsourcing Week - diese geht in die 17. Runde - in Manchester, Großbritannien, statt. Dort versammeln sich über 600 Fachleute aus dem Bereich Shared Services.

Die Bewerber diese Jahr kämpfen um die begehrte Auszeichnung in einer von fünf Kategorien: Best Process Innovation, Best Shared Services Team, Excellence in Culture Creation, Excellence in Transformation und - die 2017 erstmals aufgeführte Kategorie - Excellence in Automation (unterstützt von Automation Anywhere). In diesen stark umkämpften Kategorien haben es Unternehmen wie Coca-Cola Hellenic, Tarmac, Sonae, Heathrow BSC und Shell in zwei Kategorien in die Shortlist geschafft. Zu weiteren nominierten Unternehmen gehören UPM, Siemens, Hexaware, Account NI, Vodafone, Maersk, Western Union, Société Générale, Wüstenrot & Württembergische, National Grid, Ericsson, WNS, Mas Legato, 3M und Lufthansa.

Account NI, das Sieger-Unternehmen aus dem Vorjahr, wurde in der Kategorie Excellence in Transformation erneut in die Shortlist aufgenommen und hätte somit die Möglichkeit, den Award zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Das Unternehmen muss sich mit Auftritten von Coca-Cola Hellenic, Hexaware, Shell and Sonae messen. Die Verleihung 2017 wird von Experten aus dem Bereich Shared Services beurteilt: Irina Chernousenko, Paul Bryanhill, Chris Gunning, George Connell, Ian Herbert, Mike Stops und Paul Theaker.

Die Excellence Awards Ceremony wird anlässlich der alljährlichen Shared Services and Outsourcing Week - diese geht in die 17. Runde - abgehalten und zwar vom 15.-18. Mai 2017 - die Gewinner werden zu diesem Zeitpunkt bekanntgegeben. SSOW ist der erste europäische Shared Services-Event mit 580+ führenden Unternehmen aus den Bereichen Shared Services, GBS, Outsourcing and Transformation.

Weitere Informationen unter http://awards.ssoweek.com

