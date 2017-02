DGAP-Adhoc: Adler Modemärkte AG: Ergebnisprognose deutlich übertroffen

DGAP-Ad-hoc: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Adler Modemärkte AG: Ergebnisprognose deutlich übertroffen 02.02.2017 / 07:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Effizienz- und Sparmaßnahmen greifen: Ergebnisprognose deutlich übertroffen Umsatz rückläufig im Rahmen der Erwartungen Haibach bei Aschaffenburg, 2. Februar 2017: Die Adler Modemärkte AG konnte ihre im November 2016 abgegebene Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2016 übertreffen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) beläuft sich nach vorläufigen Zahlen auf über EUR 22,5 Mio. und liegt damit signifikant über dem avisierten Ergebniskorridor von EUR 14 bis 17 Mio. Der Konzernumsatz ging erwartungsgemäß zurück und sank um 3,8% auf EUR 544,6 Mio. (2015: EUR 566,1 Mio.). Auf vergleichbarer Fläche (like-forlike) beläuft sich der Rückgang auf 4,6% im Vergleich zum Vorjahr. ADLER hat im Jahr 2016 auf den allgemeinen Absatzrückgang in der Textileinzelhandelsbranche mit umfassenden Spar- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen reagiert. Diese zeigten im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits erste Wirkungen und werden 2017 weitere Einsparungen ermöglichen. Eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird die Gesellschaft zusammen mit dem Geschäftsbericht 2016 am 16. März 2017 veröffentlichen. -------------------------------------------------------------------------------- 02.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Modemärkte AG Industriestraße Ost 1-7 63808 Haibach Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 633 0 Fax: +49 (0) 6021 633 1299 E-Mail: info@adler.de Internet: www.adlermode.com ISIN: DE000A1H8MU2 WKN: A1H8MU Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 541123 02.02.2017 CET/CEST