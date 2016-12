DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal des Rumpfgeschäftsjahres

DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal des Rumpfgeschäftsjahres 22.12.2016 / 13:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal des Rumpfgeschäftsjahres Konzernzahlen für den Zeitraum 2. Juli bis 30. September 2016 liegen im Plan Köln, 22. Dezember 2016 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat im ersten Quartal des laufenden Rumpfgeschäftsjahres ein Geschäftsvolumen von EUR 2,0 Mio. (Vj. EUR 13,5 Mio.) und einen planmäßigen Konzernverlust von EUR 1,0 Mio. (Vj. EUR -18,4 Mio.) verbucht, der im Rahmen der im letzten Geschäftsbericht veröffentlichten Prognose liegt. Die DF-Gruppe hat den Berichtszeitraum - nach Aufhebung der Insolvenz - primär genutzt, ihr Compliance- und Risikomanagementsystem für die Wiederaufnahme des Geschäfts zu optimieren. Das Konzern-Rohergebnis vor Finanzergebnis betrug rund EUR 0,8 Mio. (Vj. EUR -14,4 Mio.). Die Verwaltungskosten verringerten sich deutlich auf EUR 1,8 Mio. (Vj. EUR 3,7 Mio.). Zum Zwischenbilanzstichtag 30. September 2016 wies die DF-Gruppe ein positives Eigenkapital in Höhe von EUR 11,7 Mio. (1. Juli 2016: EUR 12,7 Mio.) auf. Das Jahr 2016 der DF-Gruppe ist aufgrund des am 1. Juli 2016 beendeten Insolvenzverfahrens in zwei Rumpfgeschäftsjahre unterteilt. Das "Rumpfgeschäftsjahr 2016 I" verlief vom 1. Januar 2016 bis 1. Juli 2016 (Aufhebung der Insolvenz), das "Rumpfgeschäftsjahr 2016 II" umfasst den Zeitraum 2. Juli bis 31. Dezember 2016. Die Quartalsmitteilung 2. Juli bis 30. September 2016 der DF Deutsche Forfait AG steht auf der Website des Unternehmens im Investor Relations-Bereich zur Verfügung. Über die DF Deutsche Forfait-Gruppe Die DF-Gruppe hat sich auf Außenhandelsfinanzierungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen für Exporteure, Importeure und andere Finanzdienstleister spezialisiert. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf Emerging Markets. Innerhalb dieses Marktsegments liegt der Schwerpunkt auf der Finanzierung des Außenhandels mit Ländern des Mittleren und Nahen Ostens. DF Deutsche Forfait-Gruppe Investor Relations Karolin Bistrovic Kattenbug 18 - 24 50667 Köln T +49 221 97376-61 F +49 221 97376-60 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de -------------------------------------------------------------------------------- 22.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 532645 22.12.2016