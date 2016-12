DGAP-News: STINAG Stuttgart Invest AG: Beendigung Zusammenarbeit

DGAP-News: STINAG Stuttgart Invest AG / Schlagwort(e): Personalie STINAG Stuttgart Invest AG: Beendigung Zusammenarbeit 30.12.2016 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Anlage 3 "Gemeinsame Erklärung" zur Beendigungsvereinbarung zwischen der STINAG Stuttgart Invest AG mit dem Sitz in Stuttgart und Herrn Achim Kern Lindenstraße 66 71272 Renningen Die STINAG Stuttgart Invest AG und Herr Achim Kern, Vorstandsmitglied, beenden einvernehmlich ihre Zusammenarbeit zum 31. Dezember 2016. STINAG Stuttgart Invest AG -------------------------------------------------------------------------------- 30.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: STINAG Stuttgart Invest AG Tübinger Straße 41 70178 Stuttgart Deutschland Telefon: 0711-93313-669 Fax: 0711-93313-604 E-Mail: c.barisic@stinag-ag.de Internet: www.stinag-ag.de ISIN: DE0007318008 WKN: 731800 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 533197 30.12.2016